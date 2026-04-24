Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
J. L.

Petek,
24. 4. 2026,
19.35

Osveženo pred

33 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Dirka po Italiji Giro d'Italia Giro d'Italia Dirka po Franciji Tour de France Tour de France Tadej Pogačar Tadej Pogačar Jonas Vingegaard Jonas Vingegaard

Petek, 24. 4. 2026, 19.35

33 minut

Vingegaard pred novim obračunom s Pogačarjem: Letos sem jaz na vrsti

Avtor:
J. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Tadej Pogačar Jonas Vingegaard TFD 2022 Peyragudes | Tadej Pogačar in Jonas Vingegaard bosta tudi letos osrednji imeni boja za rumeno majico na Dirki po Franciji. | Foto Guliverimage

Tadej Pogačar in Jonas Vingegaard bosta tudi letos osrednji imeni boja za rumeno majico na Dirki po Franciji.

Foto: Guliverimage

Tadej Pogačar je v leto 2026 vstopil z odločnim korakom na klasikah, pred njim pa je ta konec tedna še Liege–Bastogne–Liege. Jonas Vingegaard medtem pred novim poglavjem njunega rivalstva na Dirki po Franciji ne skriva ambicij. Danec, ki je v napovedih običajno bolj zadržan, je pred letošnjim Tourom poslal jasno sporočilo: po dveh zaporednih Pogačarjevih zmagah verjame, da je zdaj znova na vrsti on.

"To je dobro rivalstvo, ker ni vsako leto zmagal le en kolesar. Nekako sva se izmenjevala. Zdaj je on osvojil dirko zadnji dve leti, zato sem letos jaz na vrsti, da zmagam. Verjamem, da bom. Imam dober občutek glede dirke in priprav. Mislim, da bo to letos naše leto," je v pogovoru za TV 2 Sport dejal Jonas Vingegaard.

Pri Vingegaardu takšne besede niso samoumevne

Vingegaard praviloma ne nastopa v javnosti z velikimi in odločnimi napovedmi, ko je ob njem tekmec slovenski kolesarski šampion. Tokrat pa je pred novim obračunom s Pogačarjem zelo neposreden, kar je za marsikoga presenečenje.

Čas izjave prav tako ni naključen. Pogačar je v letošnji sezoni že zmagal na Strade Bianche, Milano–Sanremu in Dirki po Flandriji, na Pariz–Roubaix je bil drugi, potem ko ga je v sprintu dvojice premagal Wout van Aert - Vingegaardov moštveni kolega pri ekipi Visma | Lease a Bike.

Rivalstvo med Tadejem Pogačarjem in Jonasom Vingegaardom je v zadnjih letih zaznamovalo svetovno kolesarstvo.

Slovenski šampion je spomladi še enkrat več utrdil utrdil status najbolj vsestranskega kolesarja na svetu. Zmaguje na različnih terenih in po dveh zaporednih zmagah na Dirki po Franciji v novo poglavje rivalstva vstopa z izjemno samozavestjo.

Pogačar na klasikah, Vingegaard po etapni poti

Vingegaardova pot do poletja je drugačna. Kot je pri njemu v navadi, nima v koledarju začrtanih spomladanskih klasik, ampak gradi formo na večetapnih dirkah. Zmagal je na Pariz–Nici in Dirki po Kataloniji, na obeh dirkah pa osvojil tudi po dve etapi.

Pred Tourom ga čaka še Giro

Pred velikim julijskim obračunom pa Vingegaarda čaka še en izziv. Nastopil bo na Dirki po Italiji, kjer bo lovil prvo zmago v karieri na Giru.

Jonas Vingegaard verjame, da je po dveh zaporednih zmagah Tadeja Pogačarja na Touru zdaj znova prišel njegov čas.

"Imel sem nekaj dobrih treningov in sem v boljši formi. Začenjam se približevati ravni, na kateri želim biti za Giro," je povedal Danec.

Tudi tam ne bo skrival ambicij: "Na dirko grem s pričakovanjem, da se lahko borim za zmago. Cilj je zmagati Giro."

Dirka po Italiji Giro d'Italia Giro d'Italia Dirka po Franciji Tour de France Tour de France Tadej Pogačar Tadej Pogačar Jonas Vingegaard Jonas Vingegaard
