Oven

Bolj kot delovnim obveznostim se boste posvetili nekim pričakovanjem ali sanjam. Vse to pa bo morda še najbolj povezano z vašim čustvenim svetom. Razmišljali boste tudi o novih poslovnih načrtih, a naj ne ostane samo pri željah. Prihaja pozitivno obdobje za to področje, zato naredite korak naprej.

Bik

Obeta se vam učenje. Vlagati boste morali v znanje, če boste hoteli ustreči sebi in ostalim. Ne bo lahko, vendar je to edina pot. V življenju se srečujemo z vzponi in padci. To potrebujete za optimalni razvoj. Skušajte se odpovedati zastarelim vzorcem, da se boste lahko osvobodili in zadihali s polnimi pljuči.

Dvojčka

Preživeli boste rahlo nenavaden, ampak nadvse zanimiv večer v družbi že poznanih ljudi. Najprej ne boste popolnoma prepričani v vse skupaj, vendar boste na koncu več kot presrečni, da ste se udeležili srečanja. V službi bo na preizkušnji vaša umetniška duša. Če boste potrebovali pomoč, za to prosite sodelavca.

Rak

Osvobodite se vseh negativnih občutkov in hitro boste spoznali, kako se vaše življenje spreminja. Če boste naredili nekaj na tem, se vam že za konec tedna obetajo presenetljive spremembe. Še posebno dolgotrajna razmerja, v katerih je zadnji čas škripalo, lahko doživijo zelo pozitivno preobrazbo.

Lev

Samski danes premagajte strah. Če vam je nekdo všeč, potem naredite prvi korak, saj to ni tako težko, kot se zdi vam. Vezani pa se danes s partnerjem lotite ene izmed vajinih slabih navad. Če se je bosta lotila skupaj, bosta to navado lahko za vedno odpravila, kar pa vaju bo še bolj povezalo.

Devica

Ne bodite slabe volje. Priznajte si, da ste za nastalo situacijo krivi sami. Počutje se bo tako izboljšalo, s tem pa se bodo sprostile tudi druge blokade. Po vsej verjetnosti boste srečali tudi osebo, ki bo poleg poslovnega sodelovanja prinesla tudi čustveno toplino. Pazite, da se ne boste opekli.

Tehtnica

Krotite svojo ljubosumno in posesivno naravo, sicer boste partnerja samo odgnali od sebe. Dogovori bodo mogoči le v primeru, če boste umirili svoja čustva in se boste odločali na podlagi dejstev in razuma. Tudi samski boste izredno teritorialni in boste ljubosumni na osebo, ki se niti še ni odločila, če se sploh vidi skupaj z vami.

Škorpijon

Ni se vam potrebno družiti z ljudmi, ki v vas sprožajo slabe občutke ali pa celo občutek krivde. To delajo le zato, da se sami počutijo bolje, zato jim nikar ne nasedajte. V službi vas danes čaka naporen dan, vendar vam ga bo kljub vsem obveznostim uspelo zaključiti, kot ste si zamislili.

Strelec

Začutili boste pritok nove, sveže energije, ki jo v tem trenutku močno potrebujete. Prišla bo ravno ob pravem času, zato nikar ne skrbite. Uspešno boste opravili vse tisto, kar vas skrbi in se že jutri odpravili novim dogodivščinam naproti. V zasebnosti se danes pazite povečane mere sebičnosti.

Kozorog

Pot, ki ste jo izbrali, ni najboljša, na kar vas bodo danes tudi opozorili. Zdaj je, kar je, saj možnosti za popravek v tem trenutku še ne boste dobili. Sprijaznite se z nastalo situacijo in iz nje potegnite le najboljše. To je namreč vse, kar lahko storite. Danes boste bolj čustveni, še posebej med ljudmi iz preteklosti.

Vodnar

Nova razmerja bodo prihajala in odhajala dokaj hitro. Želeli si boste več pozornosti in hoteli boste, da vas spoštujejo in občudujejo hkrati. To boste dosegli skozi ljubezen, ustvarjalnost in izražanje svojih čustev. Oblecite se v živahne in tople barve, mogoče boste pa prav na ta način lažje pritegnili tako želeno pozornost.

Ribi

Odpravite se po nakupih, saj je danes odličen dan za to. Sprostili se boste in se veselili vsega novega. Proti večeru, ko boste imeli čas, pa si le nadenite najljubše oblačilo in se odpravite med ljudi. Morda nekomu padete v oči. V službi predstavite ideje, ki se vam podijo po glavi in ne ostanite v ozadju.