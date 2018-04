Zmaga nad Italijo pomeni uvrstitev v elito

SP DIVIZIJE I, SKUPINE A, 5. KROG

Foto: Getty Images

Po neprepričljivem začetku prvenstva in porazih proti Veliki Britaniji in Poljski, so izbranci selektorja Karija Savolainena v nadaljevanju strnili vrste, premagali Madžarsko in Kazahstan ter se vmešali v boj za napredovanje.

Danes rise čaka spopad z Italijo, zmaga po rednem delu tekme jim prinaša nastop na svetovnem prvenstvu elitne divizije, ki bo naslednje leto na Slovaškem. Znajti se bodo morali brez Andreja Hebarja, ki si je na obračunu s Kazahstanci zlomil prst na roki.

Razburljiv dan v Budimpešti ob 12.30 odpirata Kazahstan in Poljska, Slovenci bodo na delu ob 16. uri, zvečer, ob 19. uri pa bodo palice prekrižali reprezentanti Madžarske in Velike Britanije.

Lestvica: 1. Velika Britanija 4 tekme - 9 točk

2. Italija 4 tekme - 6 točk

3. Kazahstan 4 - 6

4. Slovenija 4 - 6

5. Madžarska 4 - 6

6. Poljska 4 - 3 *Prvo- in drugouvrščena reprezentanca napredujeta med elito, zadnja nazaduje v divizijo I, skupino B.