Petek, 7. 11. 2025, 13.05
23 minut
Evropski pokal narodov, skupina C, Sosnowiec, 2. dan
Slovenci nadaljujejo proti gostiteljem, ki so prav tako začeli z zmago
Slovensko hokejsko reprezentanco po uvodni zmagi na evropskem pokalu narodov nad Veliko Britanijo (5:1) čaka druga tekma. Ob 19.45 se bo v Sosnowiecu pomerila z gostiteljico Poljsko. Ta je v četrtek za uvod premagala Italijo s 4:2.
Evropski pokal narodov je novo tekmovanje, ki naj bi pripravljalne reprezentančne tekme spremenilo v uradno tekmovalno platformo z večjim pomenom. Predvideno je, da bodo v prihodnjih letih reprezentance lahko napredovale ali nazadovale med skupinami, a letos zaradi olimpijske sezone teh prehodov ne bo.
V prvi sezoni sodeluje 18 držav, razdeljenih v pet skupin, naknadno naj bi se tekmovanju priključile tudi najboljše evropske reprezentance (Švedska, Finska, Švica, Češka ...).
Slovenija je del skupine C, skupaj z Veliko Britanijo, Poljsko in Italijo. Turnir skupine C gosti Poljska, ki bo ob 19.45 druga tekmica pomlajene zasedbe Eda Terglava. Slovenci so na uvodnem obračunu v četrtek s 5:1 premagali Veliko Britanijo, Poljaki pa so bili s 4:2 boljši od Italijanov. Po večerni tekmi se bodo Slovenci v soboto popoldne za konec turnirja pomerili še z Italijo.
Drugi turnir lige narodov bo slovenska reprezentanca igrala februarja v Edinburgu, sodelovale bodo še Velika Britanija, Poljska in Ukrajina.
Reprezentanca za turnir na Poljskem
Vratarja: Luka Kolin (HK Olimpija), Žan Us (HDD Jesenice)
Branilci: Rožle Bohinc (HK Olimpija), Aljoša Crnović (HK Olimpija), Jan Ćosić (HK Olimpija), Tian Hebar (HK Olimpija), Tom Sojer (HDD Jesenice), Ožbe Šlibar (HDD Jesenice), Žiga Urukalo (HDD Jesenice)
Napadalci: Nejc Burgar (HK Triglav), Maks Bukovec (HK Olimpija), Mai Crnkić (EC Kitzbuhler/AUT), Jan Drozg ( / ), Jaša Jenko (HDD Jesenice), Lovro Kumanović (HK Olimpija), Tjaš Lesničar (HDD Jesenice), Marcel Mahkovec (HK Olimpija), Luka Maver (Black Wings Linz/AUT), Žiga Mehle (HK Olimpija), Mark Sever (EHC Biel-Bienne Spirit/SUI), Jaka Sodja (HK Olimpija), Anže Žeželj (SaiPa/FIN)
Evropski pokal narodov, skupina C, Sosnowiec
Petek, 7. november
16.00 Velika Britanija – Italija
19.45 Poljska – Slovenija
Četrtek, 6. november
Slovenija : Velika Britanija 5:1 (3:0, 2:1, 0:0)
Strelci: 1:0 Mahkovec (Drozg, Urukalo, 10.), 2:0 Maver (Drozg, 12.), 3:0 Sodja (Crnović, 14.), 3:1 Neilson (28., PP1), 4:1 Urukalo (30.), 5:1 Mehle (Sodja, Žeželj, 33.)
Kazenske minute: Slovenija 6, Velika Britanija 6 minut.
Poljska :Italija 4:2 (3:1, 1:0, 0:1)
Sobota, 8. november
16.00 Italija – Slovenija
19.45 Poljska – Velika Britanija