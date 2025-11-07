Slovenci nadaljujejo proti gostiteljem, ki so prav tako začeli z zmago

Slovensko hokejsko reprezentanco po uvodni zmagi na evropskem pokalu narodov nad Veliko Britanijo (5:1) čaka druga tekma. Ob 19.45 se bo v Sosnowiecu pomerila z gostiteljico Poljsko. Ta je v četrtek za uvod premagala Italijo s 4:2.

Evropski pokal narodov je novo tekmovanje, ki naj bi pripravljalne reprezentančne tekme spremenilo v uradno tekmovalno platformo z večjim pomenom. Predvideno je, da bodo v prihodnjih letih reprezentance lahko napredovale ali nazadovale med skupinami, a letos zaradi olimpijske sezone teh prehodov ne bo.

V prvi sezoni sodeluje 18 držav, razdeljenih v pet skupin, naknadno naj bi se tekmovanju priključile tudi najboljše evropske reprezentance (Švedska, Finska, Švica, Češka ...).

Slovenija je del skupine C, skupaj z Veliko Britanijo, Poljsko in Italijo. Turnir skupine C gosti Poljska, ki bo ob 19.45 druga tekmica pomlajene zasedbe Eda Terglava. Slovenci so na uvodnem obračunu v četrtek s 5:1 premagali Veliko Britanijo, Poljaki pa so bili s 4:2 boljši od Italijanov. Po večerni tekmi se bodo Slovenci v soboto popoldne za konec turnirja pomerili še z Italijo.

Drugi turnir lige narodov bo slovenska reprezentanca igrala februarja v Edinburgu, sodelovale bodo še Velika Britanija, Poljska in Ukrajina.

Reprezentanca za turnir na Poljskem Vratarja: Luka Kolin (HK Olimpija), Žan Us (HDD Jesenice) Branilci: Rožle Bohinc (HK Olimpija), Aljoša Crnović (HK Olimpija), Jan Ćosić (HK Olimpija), Tian Hebar (HK Olimpija), Tom Sojer (HDD Jesenice), Ožbe Šlibar (HDD Jesenice), Žiga Urukalo (HDD Jesenice) Napadalci: Nejc Burgar (HK Triglav), Maks Bukovec (HK Olimpija), Mai Crnkić (EC Kitzbuhler/AUT), Jan Drozg ( / ), Jaša Jenko (HDD Jesenice), Lovro Kumanović (HK Olimpija), Tjaš Lesničar (HDD Jesenice), Marcel Mahkovec (HK Olimpija), Luka Maver (Black Wings Linz/AUT), Žiga Mehle (HK Olimpija), Mark Sever (EHC Biel-Bienne Spirit/SUI), Jaka Sodja (HK Olimpija), Anže Žeželj (SaiPa/FIN)