Pe. M.

Petek,
7. 11. 2025,
13.05

Osveženo pred

23 minut

hokej evropski pokal narodov Edo Terglav risi slovenska hokejska reprezentanca

Petek, 7. 11. 2025, 13.05

23 minut

Evropski pokal narodov, skupina C, Sosnowiec, 2. dan

Slovenci nadaljujejo proti gostiteljem, ki so prav tako začeli z zmago

Avtor:
Pe. M.

slovenska hokejska reprezentanca : Poljska | Slovenci se bodo ob 19.45 pomerili s Poljaki. | Foto Jure Banfi

Slovenci se bodo ob 19.45 pomerili s Poljaki.

Foto: Jure Banfi

Slovensko hokejsko reprezentanco po uvodni zmagi na evropskem pokalu narodov nad Veliko Britanijo (5:1) čaka druga tekma. Ob 19.45 se bo v Sosnowiecu pomerila z gostiteljico Poljsko. Ta je v četrtek za uvod premagala Italijo s 4:2.

slovenska hokejska reprezentanca : Poljska, Ledna dvorana Tabor, Maribor, Magovac, Podlipnik, Jan Drozg, Luka Maver, Ken Ograjenšek
Sportal Slovenci reprezentančno sezono odprli z zanesljivo zmago

Evropski pokal narodov je novo tekmovanje, ki naj bi pripravljalne reprezentančne tekme spremenilo v uradno tekmovalno platformo z večjim pomenom. Predvideno je, da bodo v prihodnjih letih reprezentance lahko napredovale ali nazadovale med skupinami, a letos zaradi olimpijske sezone teh prehodov ne bo.

V prvi sezoni sodeluje 18 držav, razdeljenih v pet skupin, naknadno naj bi se tekmovanju priključile tudi najboljše evropske reprezentance (Švedska, Finska, Švica, Češka ...).

Slovenija je del skupine C, skupaj z Veliko Britanijo, Poljsko in Italijo. Turnir skupine C gosti Poljska, ki bo ob 19.45 druga tekmica pomlajene zasedbe Eda Terglava. Slovenci so na uvodnem obračunu v četrtek s 5:1 premagali Veliko Britanijo, Poljaki pa so bili s 4:2 boljši od Italijanov. Po večerni tekmi se bodo Slovenci v soboto popoldne za konec turnirja pomerili še z Italijo.

Drugi turnir lige narodov bo slovenska reprezentanca igrala februarja v Edinburgu, sodelovale bodo še Velika Britanija, Poljska in Ukrajina.

Reprezentanca za turnir na Poljskem

Vratarja: Luka Kolin (HK Olimpija), Žan Us (HDD Jesenice)

Branilci: Rožle Bohinc (HK Olimpija), Aljoša Crnović (HK Olimpija), Jan Ćosić (HK Olimpija), Tian Hebar (HK Olimpija), Tom Sojer (HDD Jesenice), Ožbe Šlibar (HDD Jesenice), Žiga Urukalo (HDD Jesenice)

Napadalci: Nejc Burgar (HK Triglav), Maks Bukovec (HK Olimpija), Mai Crnkić (EC Kitzbuhler/AUT), Jan Drozg ( / ), Jaša Jenko (HDD Jesenice), Lovro Kumanović (HK Olimpija), Tjaš Lesničar (HDD Jesenice), Marcel Mahkovec (HK Olimpija), Luka Maver (Black Wings Linz/AUT), Žiga Mehle (HK Olimpija), Mark Sever (EHC Biel-Bienne Spirit/SUI), Jaka Sodja (HK Olimpija), Anže Žeželj (SaiPa/FIN)

Evropski pokal narodov, skupina C, Sosnowiec

Petek, 7. november 
16.00 Velika Britanija – Italija
19.45 Poljska – Slovenija

Četrtek, 6. november
Slovenija : Velika Britanija 5:1 (3:0, 2:1, 0:0)
Strelci1:0 Mahkovec (Drozg, Urukalo, 10.), 2:0 Maver (Drozg, 12.), 3:0 Sodja (Crnović, 14.), 3:1 Neilson (28., PP1), 4:1 Urukalo (30.), 5:1 Mehle (Sodja, Žeželj, 33.)

Kazenske minute: Slovenija 6, Velika Britanija 6 minut.

Poljska :Italija 4:2 (3:1, 1:0, 0:1)

Sobota, 8. november 
16.00 Italija – Slovenija
19.45 Poljska – Velika Britanija

HZS novinarska konferenca hokejska reprezentanca Jan Drozg
Sportal "Iskreno povedano, v Rusiji sem se znašel na mrtvi točki, a verjamem, da se bo nekaj našlo"
Mark Sever
Sportal Trezno razmišljanje Slovenca v Švici: Ostati moram potrpežljiv, priložnost bo prišla
hokej evropski pokal narodov Edo Terglav risi slovenska hokejska reprezentanca
