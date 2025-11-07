Krka v Beogradu, Cedevita Olimpija proti Glasu in Dunaju, Ilirija proti neporaženim

V okviru osmega kroga lige ABA bo Krka v soboto gostovala v Beogradu pri FMP-ju, Cedevita Olimpija bo v nedeljo gostila Dunaj z Gregorjem Glasom, Ilirijo pa v ponedeljek čaka srečanje s Spartakom iz Subotice, ki je v prejšnjem krogu ugnal Crveno zvezdo in je po štirih odigranih tekmah še brez poraza.