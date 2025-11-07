Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Petek,
7. 11. 2025,
15.00

1 ura, 32 minut

Liga ABA, 6. krog

Krka v Beogradu, Cedevita Olimpija proti Glasu in Dunaju, Ilirija proti neporaženim

Avtor:
Š. L.

KK Krka, Niko Bačvić | Krka bo v soboto gostovala v Beogradu. | Foto SC Derby/Filip Roganović

Krka bo v soboto gostovala v Beogradu.

Foto: SC Derby/Filip Roganović

V okviru osmega kroga lige ABA bo Krka v soboto gostovala v Beogradu pri FMP-ju, Cedevita Olimpija bo v nedeljo gostila Dunaj z Gregorjem Glasom, Ilirijo pa v ponedeljek čaka srečanje s Spartakom iz Subotice, ki je v prejšnjem krogu ugnal Crveno zvezdo in je po štirih odigranih tekmah še brez poraza.

Že danes bo na delu Split z Zoranom Dragićem, ki ga čaka gostovanje pri Igokei. V soboto bo Borac Žige Dimca na delu pri Cluju-Napoci, ki je med tednom v Eurocupu moral priznati premoč Cedeviti Olimpiji. Dubaj Klemna Prepeliča bo v nedeljo gostila Studentski Centar z Maticem Rebcem.

Mega Urbana Krofliča je v tem krogu prosta.

Liga ABA, 6. krog:

Petek, 7. november:

Sobota, 8. november:

Nedelja, 9. november:

Ponedeljek, 10. november:

Lestvica:

