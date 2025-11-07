Petek, 7. 11. 2025, 15.00
1 ura, 32 minut
Liga ABA, 6. krog
Krka v Beogradu, Cedevita Olimpija proti Glasu in Dunaju, Ilirija proti neporaženim
V okviru osmega kroga lige ABA bo Krka v soboto gostovala v Beogradu pri FMP-ju, Cedevita Olimpija bo v nedeljo gostila Dunaj z Gregorjem Glasom, Ilirijo pa v ponedeljek čaka srečanje s Spartakom iz Subotice, ki je v prejšnjem krogu ugnal Crveno zvezdo in je po štirih odigranih tekmah še brez poraza.
Že danes bo na delu Split z Zoranom Dragićem, ki ga čaka gostovanje pri Igokei. V soboto bo Borac Žige Dimca na delu pri Cluju-Napoci, ki je med tednom v Eurocupu moral priznati premoč Cedeviti Olimpiji. Dubaj Klemna Prepeliča bo v nedeljo gostila Studentski Centar z Maticem Rebcem.
Mega Urbana Krofliča je v tem krogu prosta.
Liga ABA, 6. krog:
Petek, 7. november:
Sobota, 8. november:
Nedelja, 9. november:
Ponedeljek, 10. november: