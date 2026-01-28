ACH Volley pri favoriziranem tekmecu, ki je oddal le en niz

Odbojkarji ACH Volley Ljubljana bodo slab teden po prvi zmagi v letošnji sezoni skupinskega dela lige prvakov ob 18. uri gostovali pri favoritu skupine, turškem Ziraat Bankası. Ta je pri maksimalnem izkupičku treh zmag in devetih točk, na treh tekmah je izgubil zgolj en niz.

Slovenski prvaki so v tretjem krogu lige prvakov prišli do prepotrebne zmage s 3:0 nad Toursom in prvih točk, po katerih lahko še realno upajo na napredovanje.

"Uspelo nam je sestaviti kompletno igro, od stabilnega sprejema do učinkovitosti v napadu ter dobrega servisa in bloka. Energija je bila prava, za kar gre velika zahvala tudi izjemnim navijačem. Zdaj se moramo dobro pripraviti na nadaljevanje in narediti vse, da prekrižamo načrte Ziraatu," je po zmagi nad Toursom dejal glavni trener Igor Kolaković.

Njegovo ekipo manj kot teden dni pozneje čaka precej zahtevnejše delo, gostujejo pri turškem velikanu Ziraat Bankası. Ta je po treh tekmah pri treh zmagah in devet točkah. ACH Volley in italijanski Trentino, ki zaseda drugo mesto, je premagal s 3:0, edini niz je oddal ob zmagi s 3:1 nad francoskim Toursom. Ziraat zanesljivo vodi tudi na turškem prvenstvu, na 16 tekmah je izgubil le enkrat.

Ob zmagi v Tivoliju sta bila pred tremi tedni najučinkovitejša Nizozemec Nimir Abdul-Aziz z 21 točkami in Poljak Tomasz Fornal s 15 točkami, pri ACH Volleyju je največ točk, 16, še lani dosegel igralec Ziraata Tonček Štern.

Srečanje se bo v Ankari začelo ob 18. uri.

ACH Volley v soboto čaka finale pokala Slovenije, v Celju bo vlogo favorita poskušal upravičiti proti Panviti Pomgrad.

Liga prvakov, četrti krog

Torek, 27. januar

Sreda, 28. januar

Četrtek, 29. januar

Lestvice:

