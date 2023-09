Znova slovenski dvojec: eden brani naslov, drugi debitira

Del osme sezone Alpske hokejske lige bo 16 klubov. Po sezoni 2020/21, ko je naslov prvaka osvojil HK SŽ Olimpija in se nato preselil raven višje (IceHL), bosta v njej znova sodelovala dva slovenska kolektiva. Ob aktualnem alpskem prvaku HDD Sij Acroni Jesenice bodo v tekmovanju igrali še člani HK RST Pellet Celje.

Ob dveh slovenskih klubih alpsko druščino sestavlja še sedem italijanskih in prav toliko avstrijskih klubov.

"Rezultatsko in energetsko sem zadovoljen z ekipo. A moramo se zavedati, da mladi ne morejo napredovati, če nimajo vzornikov. Mladi si morajo igranje zaslužiti in to jim skušamo vcepiti. To je edina pot, da bodo nekega dne zrasli in presegli vzornike. Zaenkrat vidim, da smo zadeli, da imamo dober 'miks'. To je seveda proces, ti igralci se srečujejo s hokejem, s kakršnim se prej niso. Na koncu moramo narediti dobro povezavo med vsemi," je o pripravljenosti ekipe dejal trener Gaber Glavič.

"V vsaki ligi, kjer igraš, moraš imeti mentaliteto, da zmagaš. Mi se ne predajamo. Želimo ponoviti lanski uspeh in ga morda nadgraditi še s kakšno domačo lovoriko," je kapetan Gašper Glavič povzel cilje v sezoni.

Gal Koren bo Celjane v soboto prvič vodil v Alpski ligi. Gostovali bodo na Jesenicah. Foto: Peter Ocvirk/Facebook HK RST-Pellet Celje

Celjani začenjajo v Podmežakli, prva domača alpska tekma prihodnji četrtek

Novinec v tekmovanju iz Celja bo prvo tekmo sezone odigral v soboto ob 19. uri na terenu branilcev naslova v dvorani Podmežakla. Celjani, ki so zadnji mesec zaradi posledic poplav na drsališču preživeli na ledenih ploskvah drugod po Sloveniji, bodo prvo domačo alpsko tekmo igrali v četrtek, 21. septembra. Takrat bo v knežjem mestu gostoval Ritten.

"Kljub neugodnim razmeram za pripravljalno obdobje smo poskušali iz situacije potegniti najboljše. Ekipa je res dobro povezana. Naša pozitivna želja v otvoritveni sezoni alpske lige je priti v končnico. Ekipa je mlada, zato bomo na vsaki tekmi morali dati več kot sto odstotkov, če bomo želeli biti uspešni. Vem, da se bodo fantje borili za vsako tekmo in poskusili izkoristiti vsako priložnost," je pred začetkom dejal trener Celjanov Gal Koren.

"Cilji za letošnjo sezono morajo biti za našo ekipo visoki, in sicer končnica v alpski ligi in pa tretje mesto v državnem prvenstvu. Smo mlada, neizkušena ekipa, ampak z borbo in res dobro disciplino lahko igramo z vsakim. Pričakujemo, da bo vsaka tekma za nas zelo težka, vendar je obenem to tudi naš cilj - da bo imela vsaka ekipa težavo igrati proti nam," pa si želi kapetan Jure Sotlar.

Prvih šest po rednem delu v končnico, preostali v boj za dve prosti mesti

V rednem delu tekmovanja bo vsaka ekipa odigrala 30 tekem. Najboljša šesterica si bo po rednem delu že zagotovila četrtfinalno vstopnico, a jo nato pred končnico čaka še deset tekem, na katerih si bo poskušala izboriti čim boljše izhodišče za izločilne boje in morebitno možnost izbire četrtfinalnega tekmeca.

Moštva, ki bodo redni del končala na mestih med 7. in 16., se bodo v nadaljevanju merila v dveh kvalifikacijskih skupinah. Najboljši dve ekipi vsake kvalifikacijske skupine bosta ostali v igri za preostali dve četrtfinalni vstopnici. V tako imenovani osmini finala se bodo med seboj pomerili za zapolnitev preostalih dveh mest.

Šest najboljših klubov po rednem delu si bo neposredno zagotovilo končnico, dva si bosta preostali četrtfinalni vstopnici priigrala v dodatnih bojih. Foto: Sportida

Prvak bo znan najpozneje 20. aprila

Prve tekme končnice, v kateri bodo vse od četrtfinala igrali na štiri zmage, se bodo začele 5. marca prihodnje leto, prva tekma polfinala je načrtovana 21. marca, začetek finala pa 6. aprila. Prvak bo znan najpozneje 20. aprila prihodnje leto.