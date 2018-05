Kanadčani potrdili tretje mesto, še zadnji udarec ranjenim Belorusom

SVETOVNO PRVENSTVO V HOKEJU, 12. DAN

Zgodaj popoldne so v boju za prvo mesto skupine B Finci Američanom zadali prvi poraz (6:2). V četrtfinalu se bodo udarili s Švico, ki je po zmagi nad Francijo (5:1) ujela še zadnjo četrtfinalno vstopnico, ZDA pa v boju za polfinale čaka bitka s Čehi. Kanada je ugnala Nemčijo, v četrtfinalu se bo pomerila s poražencem obračuna med Rusi in Švedi, ki se bodo udarili za prvo mesto. Slovaki so s 7:4 odpravili Beloruse, ti po letu 2005 zapuščajo elito, in to z nič točkami. Zvečer dvoboj Dancev in Latvijcev za zadnjo četrtfinalno vstopnico.

Finci so s 6:2 odpravili Američane. Reprezentanci imata po koncu skupinskega dela enako točk, a so zaradi zmage na medsebojni tekmi prvi Nordijci. Fince v četrtfinalu čakajo Švicarji, Američane pa Čehi. Foto: Reuters

Že pred zadnjimi tekmami skupine je bilo jasno, da sta v nižji rang tekmovanja nazadovali Belorusija in Južna Koreja, ki bosta prihodnje leto igrali v družbi Slovenije. Niso pa še znani vsi četrtfinalisti. Zadnjega bomo dobili pozno zvečer - to bo zmagovalec tekme med gostitelji Danci in Latvijci.

Finci do najboljšega izhodišča

Ameriški vratar Keith Kinkade ni imel najboljšega dne. Foto: Reuters

Že sam začetek pestrega hokejskega dne je prinesel poslastico v Herningu, kjer so se za prvo mesto pomerili do te tekme neporaženi Američani in Finci, ki so si privoščili dva poraza.

Fincem je prvo meso prinašala le zmaga po rednem delu srečanja, ki so jo tudi dosegli. Že v prvi tretjini je z dvema zadetkoma zablestel Sebastian Aho, ki je izkoristil slabi posredovanji prve ameriške hobotnice Keitha Kinkaida. Ta je v 48. minuti klonil še četrtič.

Ameriški poraz sta na koncu ublažila kapetan Patrick Kane in Derek Ryan, ki sta znižala na 1:4 in 2:5. ZDA so ob koncu poskušale brez vratarja, a se jim načrt ni izšel, Aho je s strelom v nebranjeno mrežo postavil končnih 6:2.

Finci so tako zmagovalci skupine B. Za polfinale se bodo udarili s četrto ekipo skupine A, Švico. ZDA čaka četrtfinalni spopad s Čehi. Tako Finci kot Američani bodo četrtfinale igrali na prizorišču skupinskega dela v Herningu, medtem ko se tretja in četrta ekipa selita na drugo prizorišče.

Švicarji zadnji iz skupine A v četrtfinale

Švicarji so si z zmago nad Francijo priigrali četrtfinale. Foto: Reuters

Zgodaj popoldne so se udarili Švicarji in Francozi. Švicarjem je napredovanje zagotavljala kakršnakoli zmaga, ki so jo tudi dosegli. Galske peteline so odpravili brez težav, s 5:1 in si zagotovili četrto mesto. Za polfinale se bodo udarili s Finci.

Slovaki s štirimi zadetki ob koncu Belorusom zadali še zadnji boleč poraz

Marek Hovorka je takole v zadnji minuti kronal popoln slovaški preobrat. Foto: Reuters Švica z zmago ni pokopala le upov na napredovanje Francije, pač pa tudi Slovaške. Ta je zadnjo tekmo prvenstva odigrala proti Belorusiji, ki je po skoraj 15 letih nazadovala v drugi rang tekmovanja. Belorusi so deset minut pred koncem povedli s 4:3, na koncu pa izgubili s 4:7. V domovino se osramočeni vračajo se sedmimi porazi in nič točkami.

Kanadčani z zmago potrdili tretje mesto

Popoldan so Kanadčani, ki so si že pred tekmo zagotovili izločilne boje, s 3:0 premagali Nemce, ki niso imeli več možnosti napredovanja. Na tem SP neprepričljivi Javorjevi listi bodo skupinski del končali na tretjem mestu, kar pomeni, da se bodo morali za četrtfinale seliti na drugo prizorišče. Njihov nasprotnik v boju za polfinale bo vse prej kot ugoden, udarili se bodo z zmagovalcem večernega boja med Rusi in Švedi.

Bodo Danci pred domačimi gledalci zvečer zadrsali v izločilne boje? Za to potrebujejo zmago nad Latvijo. Foto: Reuters

Večer za prvo mesto in zadnjo četrtfinalno vstopnico

Zvečer se obetata še dve pomembni bitki. Znan bo namreč še zadnji četrtfinalist. Za dragoceno vstopnico se bosta udarili gostiteljica Danska in Latvija. Zmagovalec bo nadaljeval svetovno prvenstvo, za poraženca bo tekmovanja konec.

Branilci naslova Švedi še ne poznajo poraza. Bodo tudi po večerni poslastici proti Rusom ostali nepremagani in skupinski del končali na prvem mestu? Foto: Reuters

Ob 20.15 pa še derbi v skupini A med vodilnimi Švedi in drugimi Rusi. Reprezentanci loči le točka, zmagovalec bo prvi, poraženec pa drugi.

Lahko olimpijski prvaki iz Rusije, ki ne delujejo prepričljivo, težave pa jim povzroča še poškodba napadalca Florida Panthers Maksima Mamina, prvi na kolena spravijo branilce naslova? Švedi so zaradi poškodb morali prečrtati mladega napadalca Eliasa Petterssona in branilca Erika Gustafssona.

Zmagovalec skupine bo imel v četrtfinalu precej lažje delo, poraženec pa se bo udaril s Kanado.

Četrtfinale Četrtfinalni obračuni bodo na sporedu v četrtek. Zmagovalec in drugouvrščeni v skupini ostaneta na istem prizorišču, preostala se preselita.



Četrtfinalni pari:

1A-4B: zmagovalec Rusija/Švedska - zmagovalec Litva/Danska

2A-3B: poraženec Rusija/Švedska - Kanada

1B-4A: Finska - Švica

2B-3A: ZDA - Češka

Skupina A

Švica : Francija 5:1 (2:0, 1:0, 2:1)

Hofmann 13., Corvi 16., Untersander 38. (PP1), Fiala 43., Moser 54.; Leclerc 44.



Belorusija : Slovaška 4:7 (0:2, 2:0, 2:5)

Kitarov 33. (SH1), Linglet 36. (PP1), Kovjršin 49., Vorobej 51. (PP1); Bakoš 1., 48., Jurco 11., 52., Hovorka 55., Daloga 56. (KS), Krištof 60. (PP1)



20.15 Rusija – Švedska



PP1-zadetek z igralcem več

SH1-zadetek z igralcem manj

KS-kazenski strel

Lestvica skupine A 1. Švedska* 6 tekem - 17 točk

2. Rusija* 6 - 16

3. Češka* 7 - 15

4. Švica* 7 - 12

---------------

5. Slovaška 7 - 11

6. Francija 7 - 6

7. Avstrija 7 – 4

---------------

8. Belorusija** 7 - 0



*reprezentanca je napredovala v četrtfinale

**reprezentanca je nazadovala v divizijo I, skupino A



Skupina B

Finska : ZDA 6:2 (2:0, 1:0, 3:2)

Aho 11., 18., 57. (EN), Rantanen 38., Anttila 48., Kapanen 54. (PP1); Kane 52. (PP1), Ryan 55.



Kanada : Nemčija 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Schenn 1., Nugent-Hopkins 29., Jost 50.



20.15 Latvija – Danska



PP1-zadetek z igralcem več

EN-zadetek v prazen gol