V živo: Slovenci iščejo gol priključka

SP DIVIZIJE I, SKUPINE A, 5. KROG

Slovenska hokejska reprezentanca igra odločilna tekma svetovnega prvenstva drugega kakovostnega razreda proti Italijanom. Za napredovanje morajo nujno zmagati po rednem delu tekme, saj bi bila zmaga po podaljšku/kazenskih strelih premalo. Če bo osvojila manj kot tri točke, bo obstala v drugem razredu. V prvi tekmi dneva so Kazahstanci s 6:1 porazili Poljake, ki so nazadovali v divizijo I, skupino B, Kazahstan pa še lahko upa na napredovanje. Na tekmo sta prijavljena tudi Andrej Hebar, ki si ji v petek poškodoval prst in je bil napovedih že odpisan, in Luka Vidmar, ki je petkovo tekmo izpustil.

SP, divizija I, skupina A, Budimpešta: Peti krog Sobota, 28. april:

Slovenija : Italija 0:1* (-:-, -:-, -:-)

Gander 2- (Kostner, McMonaghle, PP1)



PP1-zadetek z igralcem več *tekma se je začela ob 16. uri Postava Slovenije: Krošelj, Stojanovič; Magovac, Gregorc, Drozg, Tičar, Sabolič; Podlipnik, Kovačević, Verlič, Urbas, Goličič; Pavlin, Kranjc, Kuralt, Mušič, Ograjenšek, Vidmar, Bašič, Pance, Hebar, Ropret. Postava Italije: De Filippo Roia, Bernard; Trivellato, McMonagle, Deluca, Felicetti, Lambacher; Hofer, Helfer, Gander, Insam, Kostner; Zanatta, Pavlu, Traversa, Kostner; Sullivan, Larkin, Scandella, Hochkofler, Andergassen.

Po neprepričljivem začetku prvenstva in porazih proti Veliki Britaniji in Poljski, so izbranci selektorja Karija Savolainena v nadaljevanju strnili vrste, premagali Madžarsko in Kazahstan ter se vmešali v boj za napredovanje.

Danes rise čaka spopad z Italijo, zmaga po rednem delu tekme jim prinaša nastop na svetovnem prvenstvu elitne divizije, ki bo naslednje leto na Slovaškem. V dres sta oblečena tako napadalec Andrej Hebar, ki si je na obračunu s Kazahstanci zlomil prst na roki in naj bi po prvih napovedih že končal prvenstvo, kot branilec Luka Vidmar, ki je petkovo tekmo s Kazahstanom zarado težav s prepono izpustil.

Poljaki nazadovali

Razburljiv dan v Budimpešti sta odprla Kazahstan in Poljska, s 6:1 so zmagali prvi in Poljake, ki so na prvenstvu premagali le Slovence, poslali v tretji razred svetovnega hokeja.

Lestvica: 1. Kazahstan 5 tekem - 9 točk

2. Velika Britanija 4 - 9

.....................................................

3. Italija 4 - 6

4. Slovenija 4 - 6

5. Madžarska 4 - 6

....................................................

6. Poljska 5 - 3 *Prvo- in drugouvrščena reprezentanca napredujeta med elito, zadnja nazaduje v divizijo I, skupino B.