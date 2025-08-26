Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. K., STA

Torek,
26. 8. 2025,
10.52

Na Siciliji po izbruhu Etne izdali opozorilo za zračni promet

R. K., STA

Etna | Etna je največji aktivni ognjenik v Evropi. | Foto Reuters

Etna je največji aktivni ognjenik v Evropi.

Foto: Reuters

Italijanski nacionalni inštitut za geofiziko in vulkanologijo (INGV) je v ponedeljek sporočil, da so zabeležili močan izbruh ognjenika Etna, zaradi katerega so oblasti na Siciliji izdale najvišjo stopnjo opozorila za zračni promet.

Kljub opozorilu je mednarodno letališče Vincenzo Bellini v bližnji Catanii ostalo odprto, poročata italijanska tiskovna agencija Ansa in nemška dpa.

Etna je največji aktivni ognjenik v Evropi. Gora je visoka približno 3.350 metrov in izbruhne večkrat letno. Izbruhi ognja in pepela, ki največkrat ne predstavljajo nevarnosti, običajno ponujajo spektakularen pogled in privabljajo številne gledalce.

Ob Etni je dokaj aktiven tudi ognjenik na skoraj 300 kilometrov oddaljenem vulkanskem otoku Stromboli, ki je prav tako priljubljen med turisti.

