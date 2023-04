Slovenci odgovore (tudi nutricionistične) iščejo na Štajerskem

Po pripravljalnem tednu na Bledu so se slovenski hokejisti preselili na Štajersko, kjer jih danes in v petek čakata dve tekmi s Poljaki. Ti bodo svetovno prvenstvo drugega razreda začeli 29. aprila, medtem ko bodo Slovenci prvo tekmo prvenstva elitne skupine igrali čez natanko mesec dni.

Varovanci Matjaža Kopitarja so ta teden dočakali okrepitve v napadu. Reprezentanci so se po klubskih obveznostih pridružili Jan Urbas, Miha Verlič, Žiga Jeglič in Nik Simšič, predvidoma prihodnji teden se bosta pridružila še napadalec Rok Tičar in vratar Matija Pintarič, ki z Rouenom v finalu francoskega prvenstva proti Grenoblu vodi s 3:2 v zmagah (igrajo na štiri zmage).

Za slovensko zasedbo bo današnja tekma druga od desetih načrtovanih pripravljalnih. Prvo so odigrali prejšnji teden v Beljaku, kjer so s 5:3 premagali Avstrijce. Kopitar bo na pripravljalnih srečanjih prerazporedil minutažo, vsi ne bodo igrali na vseh.

Miha Verlič in Jan Urbas sta se ta teden pridružila reprezentanci. Foto: Peter Podobnik/Sportida

"Igralcem čim bolj olajšati delo"

Slovenski tabor bo na Štajerskem opravil tudi neke vrste nutricionistični test. Današnjo tekmo bo odigral pozno popoldan, drugo pa v petek že ob 13. uri, saj rise na prvenstvu dve tekmi čakata že malo po 12. uri po lokalnem času.

"Tu bo največji izziv nutricionizem, kdaj, kaj in koliko jesti. To bomo preizkusili v Mariboru, ko bomo imeli eno pripravljalno tekmo s Poljaki proti večeru, naslednjo pa že ob 13. uri. Da bodo fantje tudi v živo poskusili, kako in kaj bo s prehrano. Posvečamo se detajlom. Pa ne le zato, ker imamo na voljo dolgo pripravljalno obdobje, pač pa zato, ker želimo igralcem čim bolj olajšati delo," je na temo zgodnjih ur tekem dejal Kopitar.

Selektor Matjaž Kopitar Foto: Grega Valančič/Sportida

Po dvojčku tekem s Poljaki se bodo Slovenci znova preselili na Bled, kjer jih čez teden dni (20. in 21. april) čakata še zadnja domača testa z Italijani.

Pred prvenstvom jih nato pripravljalni testi čakajo še v Parizu, Budimpešti in Köbenhavnu.

Pripravljalna tekma, Ledna dvorana, Maribor Četrtek, 13. april

17.30 Slovenija - Pojska

Razpored pripravljalnih tekem: Četrtek, 6. april, Beljak

Avstrija : Slovenija 3:5 (1:2, 2:1, 0:2) Četrtek, 13. april, Maribor

17.30 Slovenija – Poljska Petek, 14. april, Maribor

13.00 Poljska – Slovenija Četrtek, 20. april, Bled

Slovenija – Italija Petek, 21. april, Bled

Italija – Slovenija Petek, 28. april, Pariz

Francija – Slovenija Sobota, 29. april, Pariz

Slovenija – Francija Sreda, 3. maj, Budimpešta

Madžarska – Slovenija Četrtek, 4. maj, Budimpešta

Slovenija – Madžarska Torek, 9. maj, Köbenhavn

Danska – Slovenija