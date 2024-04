Slovenci strli poljski oreh, Krošelj zaklenil vrata

Poljska : Slovenija 0:2 (0:0, 0:0, 0:2) Strelca: 0:1 Tičar (Sabolič, Drozg, 42., PP1), 0:2 Ograjenšek (Simšič, 51.)

Streli: Pol 29 , Slo 17

Kazni: Pol 6 (0,2,4), Slo 8 (4,2,2) Postava Poljske: Zabolotny, Miarka; Kolusz, Chmielewski, Pas, Wronka; Ciura, Lyszczarczyk, Komorski, Jeziorski; Dronia, Kostek, Zygmunt, Walega, Kapica; Jaskiewicz, Urbanowicz, Tyczynski, Macias, Horzelski.

Postava Slovenije: Krošelj, Us; Magovac, Mašič, Maver, Tičar, Drozg; Štebih, Podlipnik, Sabolič, Macuh, Kuralt; Čepon, Crnović, Török, Simšič, Ograjenšek; Ćosić, Mahkovec, Jezovšek, Tomaževič, Mehle. : Zabolotny, Miarka; Kolusz, Chmielewski, Pas, Wronka; Ciura, Lyszczarczyk, Komorski, Jeziorski; Dronia, Kostek, Zygmunt, Walega, Kapica; Jaskiewicz, Urbanowicz, Tyczynski, Macias, Horzelski.: Krošelj, Us; Magovac, Mašič, Maver, Tičar, Drozg; Štebih, Podlipnik, Sabolič, Macuh, Kuralt; Čepon, Crnović, Török, Simšič, Ograjenšek; Ćosić, Mahkovec, Jezovšek, Tomaževič, Mehle.

Slovenski hokejisti so tretji teden priprav na spomladansko svetovno prvenstvo oplemenitili s pripravljalnim srečanjem. Potem ko so pretekli teden doma in v Beljaku dvakrat premagali Avstrijce (5:2, 6:0), se bodo tokrat dvakrat pomerili s Poljaki. Tem se je lani iz drugega kakovostnega razreda, v katerem bodo letos igrali Slovenci, uspelo prebiti med elito.

Prva tekma je z 2:0 pripadla Slovencem, ki ne morejo računati na več nosilcev igre zadnjih let (Jan Urbas, Miha Verlič, Žiga Jeglič in Blaž Gregorc igrajo finale nemškega prvenstva), tudi Poljaki niso bili v polni postavi. Pogrešali so kar nekaj hokejistov Re-Plast Unia Oświęcim in GKS Katowice, ki so po finalu poljskega prvenstva dobili nekaj prostih dni - med temi sta tudi kapetan Krystian Dziubinski in prvi vratar John Murray.

Selektor Edo Terglav je med vratnici postavil Gašperja Krošlja, njegova menjava je bil Žan Us. Uvodni tretjini sta minili brez golov, če so imeli v prvi pobudo Slovenci, pa so v drugi prevladovali gostitelji, ki so rise stisnili pred gol Gašperja Krošlja, ki je imel več dela kot na drugi strani David Zabolotny, a je soigralce ohranjal pri rezultatu 0:0. Slovenci so se v prvih 40. minutah ubranili ob vseh treh kaznih, Poljaki so morali prvič na kazensko klop ob koncu druge tretjine, ko je vztrajal začetni rezultat.

So pa Slovenci v začetku zadnje tretjine izkoristili igralca več, v gneči pred golom in več podajah je plošček končal za hrbtom Zabolotnyja, pod gol za vodstvo z 1:0 se je podpisal Rok Tičar. V 51. minuti pa lep protinapad dva na ena. Nik Simšič je pobegnil po levi in z lepo podajo na desno stran pred gol uspešno zaposlil Kena Ograjenška, ki je zvišal na 2:0, kar je bil tudi končni rezultat.

Gašper Krošelj je zaustavil vse strele na svoja vrata in bil izbran za igralca tekme na slovenski strani. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Poljaki so na gol Krošlja sprožili 29 strelov, Slovenci pa so proti poljskemu golu ustrelili 17-krat.

Reprezentanci sta se po predhodnem dogovoru po koncu rednega dela pomerili še v izvajanju kazenskih strelov, tudi pri teh so bili uspešnejši risi. V petih serijah je edini zadel Jan Drozg.

"Zelo težka tekma"

"Tekma je bila zelo težka, sploh prvi dve tretjini so Poljaki prišli močno ven, pokazali so hitro igro. Nisem bil zadovoljen z našo igro, a če nismo dobili gola, smo nekaj delali prav. Lahko si bomo pogledali to tekmo in naslednjo prišli agresivneje, ker menim, da lahko igramo bolje," je po srečanju za Hokejsko zvezo Slovenije dejal Drozg.

Izbranci Eda Terglava bodo v petek še enkrat igrali s Poljaki. Foto: www.alesfevzer.com

"Za nami je še ena težka tekma, začetek je bil zelo dober, imeli smo več od tekme kot Poljaki, v drugi tretjini pa je bilo nekaj nervoze, ker nismo toliko prišli do ploščka, delali smo preveč prekrškov, preveč ploščkov smo izgubili na modri liniji, nismo bili tako organizirani kot bi morali biti. V tretji tretjini smo umirili igro, bili več pri ploščku, ga imeli pod kontrolo, naredili manj napak. Videlo se je tudi, ko smo prišli dvakrat na power-pay, tam se je tekma odločila. Dobra zmaga v gosteh, znova brez prejetega gola, taka ekipna zmaga, zelo dobro v obrambi, dobra napoved za jutri," pa je misli po zmagi strnil Terglav.

V petek še enkrat s Poljaki, prihodnji teden dvakrat s Francozi

Slovenci se bodo v petek še enkrat pomerili s Poljaki. Prihodnji teden pa jih čakata še zadnji pripravljalni tekmi, 24. in 25. aprila se bodo v gosteh dvakrat pomerili še z eno članico elite, Francijo.

Čez deset dni prva tekma svetovnega prvenstva

Nato sledi selitev v Bolzano, kjer bodo v nedeljo ob 12.30 prvenstvo odprli s tekmo proti Južni Koreji. Na Južnem Tirolskem se bodo za eno od dveh vstopnic, ki vodita v elito, borili še gostitelji Italijani, Madžari, Japonci in Romuni.

Preberite še: