Edo Terglav se je zahvalil trojici

Selektor slovenske hokejske reprezentance Edo Terglav se je dva tedna po uradnem začetku skupnih priprav na svetovno prvenstvo drugega kakovostnega razreda, ki bo med 28. aprilom in 4. majem v Bolzanu, zahvalil trem igralcem. Slovence ta teden čakata dve pripravljalni tekmi s Poljsko.

Slovenska hokejska reprezentanca bo priprave na spomladansko svetovno prvenstvo nadaljevala brez trojice. Selektor Edo Terglav je opravil prvi rez, s seznama kandidatov je prečrtal tri imena. Priprave so končali napadalca Jaka Sodja in Martin Bohinc ter branilec Žiga Urukalo.

Ta teden dvakrat s Poljaki

Slovenci so pretekli teden odigrali prvi od šestih pripravljalnih tekem, dvakrat so visoko premagali Avstrijce, ki še čakajo na večino udarnih adutov za prvenstvo elitne divizije. Ta teden rise čakata naslednja prijateljska obračuna, v gosteh jim bodo dvakrat nasproti stali Poljaki, ki bodo maja igrali med elito.

Konec meseca po vstopnico za elito

Vrnitev v najkakovostnejši rang tekmovanja si bodo Terglavovi varovanci poskušali priigrati v Bolzanu, kjer se bodo med 28. aprilom in 4. majem merili z gostiteljico Italijo, Madžarsko, Južno Korejo, Japonsko in Romunijo. Napredovanje si bosta zagotovili prvo- in drugouvrščena reprezentanca prvenstva.

Tik pred tem bodo Slovenci odigrali še zadnji pripravljalni tekmi, v gosteh bodo 24. in 25. maja palice prekrižali še z enimi člani elite, Francozi.