Kolesarje na Dirki po Franciji danes čaka prvi test v Pirenejih. 12. etapa, dolga 180,6 kilometra in s 3.850 višinskimi metri, jih bo vodila od Aucha do vrha Hautacama, na katerega Tadej Pogačar nima najboljših spominov. Leta 2022 je tam dokončno izgubil zmago na največji etapni dirki v svetu kolesarstva. Kako bo danes? Je padec v 11. etapi pustil posledice? Etapa s štirimi kategoriziranimi vzponi se bo z zaprto vožnjo začela ob 13.10, kilometer nič bodo prevozili ob 13.25, cilj pa naj bi dosegli okoli 17.00.

Pred kolesarji je danes izjemno zahtevna 12. etapa 112. izvedbe Dirke po Franciji. V zadnji tretjini 180,6 kilometra dolge etape jih čakajo štirje kategorizirani vzponi, vključno s ciljnim na Hautacam. Prvi klanec bo najlažji, četrte kategorije, zadnji pa najtežji, ekstra kategorije.

Vzpenjanje se bo začelo na 91. kilometru, kjer karavano čaka klanec za ogrevanje, Cote de Labatmale, 1,3 kilometra dolg klanec četrte kategorije s povprečnim naklonom 6,3-odstotka.

Precej zahtevnejši bo naslednji gorski cilj, Col du Soulor (1.474 m), klanec prve kategorije, ki jih čaka na 134. kilometru oz. 46 kilometrov pred ciljem. Gre za 11,8-kilometrski vzpon s povprečnim naklonom 7,3 odstotka.

Sledi spust in nato nov vzpon, tokrat na Col des Borderes (1.156 m). Gre za klanec druge kategorije, ki je dolg 3,1 kilometra in ima 7,7-odstotni povprečni naklon.

Najtežje so organizatorji prihranili za konec. Prvi ciljni vzpon letošnje etape predstavlja mitski Hautacam na 1.520 metrih nadmorske višine. Klanec najtežje, ekstra kategorije (HC) je dolg kar 13,6 kilometra in ima 7,8-odstotni povprečni naklon.

Pogačar na Hautacam nima najboljših spominov, saj je leta 2022 tam dokončno pokopal svoje sanje o zmagi na Touru. Vingegaard je takrat po izjemni taktiki moštva Jumbo-Visma v cilj pripeljal dobro minuto pred Slovencem in s tem zakoličil svojo drugo zaporedno zmago na Touru.

Pogačar dan po padcu in brez pomembnega pomočnika

12. etapa bi vsaj na papirju morala biti tudi letos eden ključnih trenutkov na letošnjem Touru in bržkone prvi pravi obračun med Tadejem Pogačarjem (ki je včeraj padel v zaključnih kilometrih etape, zelo pa bo pogrešal pomoč Portugalca Joaa Almeide, ki je zaradi posledic padca odstopil) in Jonasom Vingegaardom po letošnji dirki Kriterij po Dofineji.

Tudi danes bo v rumeni majici vozil Irec Ben Healy (EF), ki ima v skupnem seštevku še vedno 29 sekund prednosti pred Pogačarjem, a ni verjeti, da bo majico nosil še dolgo. Tretji, Belgijec Remco Evenepoel, in četrti, Danec Jonas Vingegaard, zaostajata minuto in 29 sekund oziroma minuto in 46 sekund. Primož Roglič je deveti z zaostankom tri minute in 41 sekund. Preostala Slovenca, Matej Mohorič in Luka Mezgec, ne dirkata na skupni seštevek.

