Slovenski hokejski vratar Matija Pintarič je z Rouenom še četrtič postal francoski prvak. Potem ko so finale proti Bordeauxu začeli z dvema porazoma, so nato nanizali štiri zmage in osemnajstič osvojili domače prvenstvo. Štajerec je bil izbran za najkoristnejšega igralca končnice Synerglace Ligue Magnus.