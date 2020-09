Jeseničani so se dobro upirali zahtevnemu tekmecu

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so odigrali drugo pripravljalno srečanje pred novo sezono. Še drugič v slabem tednu so se pomerili s predstavnikom nekdanje lige EBEL, po novem IceHL, gostovali so pri Celovcu in izgubili z 2:4. En zadetek je v dresu Korošcev, pri katerih je na preizkušnji, dosegel branilec Blaž Gregorc.

Jeseničani bi morali v petek odigrati prvo domačo pripravljalno tekmo, gostiti bi morali alpskega nasprotnika, drugo ekipo Celovca, a je zaradi odpovedi Fehervarja nastala sprememba.

Četa Mitje Šivica je tako zvečer gostovala na Koroškem, pri prvi ekipi Celovca, ki je precej slovensko obarvana. Drugo sezono zapored zanjo igra napadalec Rok Tičar, na preizkušnji je branilec Blaž Gregorc, trener vratarjev pa je Andrej Hočevar.

Blaž Gregorc, ki je na preizkušnji v Celovcu, je načel mrežo Jesenic. Foto: Peter Podobnik/Sportida Gorenjsko moštvo se je dobro upiralo favoriziranim domačinom, ki jih je v 9. minuti v vodstvo s strelom z modre črte popeljal prav slovenski reprezentančni branilec Gregorc.

Žan Us je do konca prvega dela zaustavil vse poskuse Avstrijcev, ki so po 20 minutah vodili z 1:0. Železarji so imeli v drugi tretjini skoraj dve minuti dva igralca več, a številčne prednosti niso kronali z zadetkom, je pa Jaka Sodja pozneje postavil izid prvih 40. minut (1:1).

Gostitelji so na začetku zadnje tretjine hitro povedli, prednost pa na 3:1 zvišali v 47. minuti. Dve minuti pred koncem se je pred golom domačih dobro znašel kapetan Andrej Tavželj in znižal na 3:2. Železarji so izenačenje lovili brez vratarja, kar so Celovčani izkoristili in zadeli za končnih 4:2.

Prihodnji teden Poletna liga

Po večerni tekmi bodo železarji nov pripravljalni preizkus opravili v sklopu poletne lige na Bledu, prihodnji četrtek jim bo ob 19. uri nasproti stal Beljak. S koroško ekipo so palice prekrižali že preteklo nedeljo, ko so izgubili s 3:6.

Pripravljalna tekma Petek, 4. september*

EC KAC : HDD Sij Acroni Jesenice 4:2 (1:0, 0:1, 3:1) *tekmo bodo odigrali za zaprtimi vrati

