Prvi večni derbi že čez 14 dni

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Olimpija in Jesenice se bosta prvič v sezoni udarila že 12. septembra.

Olimpija in Jesenice se bosta prvič v sezoni udarila že 12. septembra. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Od 10. do 12. septembra bo v ledeni dvorani na Bledu že 17. mednarodna poletna liga v hokeju na ledu, so sporočili na spletni strani Hokejske zveze Slovenije. Na turnirju bosta nastopila tudi najbolj trofejna hokejska kluba v Sloveniji, SŽ Olimpija in SIJ Acroni Jesenice. Prvi večni derbi v sezoni, sicer pripravljalni, bosta tako tekmeca odigrala v soboto, 12. septembra, ob 19. uri.