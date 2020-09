Jeseničani na novem zahtevnem gostovanju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice bodo zvečer odigrali drugo pripravljalno srečanje pred novo sezono. Še drugič v slabem tednu se bodo pomerili s predstavnikom nekdanje lige EBEL, po novem IceHL. Preteklo nedeljo so izgubili pri Beljaku (3:6), tokrat pa bodo gostovali v Celovcu.

Jeseničani bi morali prvotno danes odigrati prvo domačo pripravljalno tekmo, gostiti bi morali alpskega nasprotnika, drugo ekipo Celovca, a se je zgodila sprememba.

Četa Mitje Šivica bo zvečer gostovala na Koroškem, pri prvi ekipi Celovca. Ta bi se morala zvečer pomeriti s kolektivom iz Fehervarja, a so tekmo zaradi zadnjih omejitev Madžarov, povezanih s covid-19, odpovedali. Korošci so tako poiskali novega tekmeca in ga našli na Gorenjskem.

Celovška ekipa je precej slovensko obarvana, drugo sezono zapored zanjo igra napadalec Rok Tičar, na preizkušnji je branilec Blaž Gregorc, trener vratarjev pa je Andrej Hočevar.

Prihodnji teden Poletna liga

Po večerni tekmi bodo železarji nov pripravljalni preizkus opravili v sklopu poletne lige na Bledu, prihodnji četrtek jim bo ob 19. uri nasproti stal Beljak. S koroško ekipo so palice prekrižali že preteklo nedeljo, ko so izgubili s 3:6.

Pripravljalna tekma Petek, 4. september*

19.15 KAC Celovec – HDD Sij Acroni Jesenice *tekmo bodo odigrali za zaprtimi vrati

