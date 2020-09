Olimpija nad selekcijo Slovenije, Jeseničani nad Beljak

Za uvod poletne lige si bosta ob 15.30 nasproti stala selekcija Slovenije in HK SŽ Olimpija. Združeno ekipo Slovenije, na čelu s trenerji Matjažem Kopitarjem, Gorazdom Rekljem in Gorazdom Drinovcem, naj bi sestavljali igralci iz klubov HK Celje, Slavija Junior, HD Hidria Jesenice in HK Triglav, ki so v sezoni 2019/2020 tekmovali v IHL.

Na večerni tekmi se bodo člani HDD Sij Acroni Jesenice še drugič v tem pripravljalnem obdobju srečali s članom lige IceHL (nekdanje lige EBEL) Beljakom, ki bo odigral zgolj ta obračun. Na prvem so varovanci Mitje Šivica izgubili s 3:6.

V petek sledi tekma Jesenic in selekcije Slovenije, v soboto pa derbi med železarji in zmaji.

Organizatorji turnirja so pridobili pozitivno mnenje NIJZ, ki dovoljuje obisk do 500 gledalcev na posamezni tekmi. Vstopnice lahko kupite na blagajni Ledene dvorane Bled dve uri pred začetkom posamezne tekme. Cena dnevne vstopnice je deset evrov, otroci do 12. leta imajo prost vstop.

Po poletni ligi prihodnji teden sledi Pokal Slovenije, ki ga bo med 16. in 19. septembrom gostil Tivoli. Tekme bodo potekale brez prisotnosti gledalcev.

Poletna liga Bled*

Četrtek, 10. september

15.30 HK SŽ Olimpija – Selekcija Slovenije

19.00 HDD Jesenice – VSV Villach Petek, 11. september

19.00 HDD SIJ Acroni Jesenice – Selekcija Slovenije Sobota, 12. september

19.00 HDD SIJ Acroni Jesenice – HK SŽ Olimpija



*Vstopnice bodo na voljo na blagajni Ledene dvorane Bled dve uri pred začetkom posamezne tekme; cena dnevne vstopnice je 10 evrov, otroci do 12. leta imajo prost vstop.

