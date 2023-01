Po odstopu Mitje Šivica s položaja glavnega trenerja HK SŽ Olimpija in selitvi kanadskega branilca Carla Neilla iz Ljubljane v Nemčijo je svoje videnje dogajanja v ljubljanskem hokejskem klubu in želje za prihodnost pred večerno tekmo predstavil predsednik Miha Butara.

O odstopu Mitje Šivica, ki ga je presenetil

Odstop me je zelo presenetil, moram priznati, da sem tudi malo žalosten, saj v Mitjo verjamem. Vem, kakšen človek je, kakšen trener je, vem, kaj vse je bil pripravljen narediti, da bi nekaj uspelo. Mitja je bil v svoji odločitvi zelo trden. Z njim sem se poskušal pogovoriti, ga poskušal prepričati, naj prespi, naj premisli, a preprosto je presodil, da je to, kar je naredil, daleč najboljše za moštvo.

Iskreno, sam nisem razmišljal o trenerski menjavi, saj mi delamo na dolgi rok. To pomeni, da pride sezona, ki je lahko nadpovprečno dobra, pride sezona, ki je lahko podpovprečno dobra.

"Mitja je bil v svoji odločitvi zelo trden. Z njim sem se poskušal pogovoriti, ga poskušal prepričati, naj prespi, naj premisli, a preprosto je presodil, da je to, kar je naredil, daleč najboljše za moštvo." Foto: Žiga Zupan/Sportida

Kljub vsem porazom smo še vedno v igri za pre-playoff (dodatne boje za končnico, op. a.), po drugi strani se moramo zavedati, da je naš cilj ob tem proračunu, ki ga imamo, biti dostojen.

Vsako leto želimo narediti korak naprej, pa ne le rezultatsko. Letos smo priključili kar nekaj mladih igralcev. Le na tak način lahko gradiš resno zgodbo. A pričakovanja javnosti morajo biti enaka temu. Mi se moramo zavedati, da slovenski klub sicer lahko preseneti, a s tem denarjem, kolikor ga imamo, ne gre pričakovati, da bomo vsako leto med šestimi. Seveda si želimo biti vseskozi v končnici, a nekaj so želje, nekaj drugega pa realnost.

O iskanju novega trenerja in možnosti, da glavni trener Matic Kralj ostane

Obstaja več možnosti. Med njimi tudi Matic. O imenih za zdaj ne bi govoril. Pogovarjamo se z nekaj zelo znanimi imeni, tudi v evropskem hokeju. Nekatera imena so iz Kanade, Finske, nekatera tudi iz Slovenije.

Pogovarjali se bomo z vsemi in poskušali najti najboljšo rešitev na dolgi rok. Ne iščemo le gasilca za to sezono, ampak nekoga, ki bo z nami lahko šel tudi v naslednjo sezono.

Torkovo tekmo je vodil Matic Kralj. Foto: Grega Valančič/Sportida

Moja želja je, da bi bilo ime znano že do naslednje tekme (petek), ali se bo to zgodilo, pa ni odvisno povsem od mene.

Sam potencialnim trenerjem predstavim vizijo in finance, potem se pogovarja direktor Anže Ulčar, imamo pa v klubu nekaj zvenečih imen, ki so v življenju nekaj v hokeju naredila, in se potem tudi z njimi posvetujemo.

O odhodu Carla Neilla in potencialnih odhodih drugih tujcev

Carl Neill bo sezono nadaljeval pri nemškem prvoligašu Schwenninger Wild Wings. Foto: Grega Valančič/Sportida

Carla Neilla so imeli naši navijači zelo veliko v zobeh, a po drugi strani je to igralec, ki je prejel štiri resna povpraševanja in dve zelo resni ponudbi. Vsi vemo, kaj pomeni prva nemška liga.

Bil je zelo iskren, prišel je do nas, nas vprašal, ali je mogoče, da odide, saj je to res dobra priložnost za njegovo kariero. Na koncu smo se odločili, da ne bomo ovirali igralca pri tem, da gre.

Za zdaj za nobenega drugega tujca nismo dobili nobene ponudbe. Iščemo pa sami določene okrepitve. Je pa tudi res, da imamo v tem trenutku kar nekaj branilcev v klubu in morda od koga od teh pričakujemo, da bo naredil korak naprej.

O finančnem položaju in zapisih v avstrijskih medijih

"Mi v petih letih, odkar sem sam predsednik, nismo zamudili enega plačila, ne plač igralcem ne dobaviteljem. Dejstva govorijo sama po sebi." Foto: Grega Valančič/Sportida

Prvo informacijo o tem (o finančnih težavah, op. a.) je dal Kleine Zeitung. Ne vem, kje je dobil informacijo. Potem jih je povzel Hockey News. Mi smo na oboje zelo jasno odgovorili. V petih letih, odkar sem sam predsednik, nismo zamudili enega plačila, ne plač igralcem ne dobaviteljem. Dejstva govorijo sama po sebi. Kdo je Avstrijcem lansiral informacijo, ne vem.

Kaj bi bil namen tega? Lahko je namen, da se kaj destabilizira v smislu tekem za končnico, lahko, da je bilo to prej narejeno zaradi kakšnih drugih razlogov.

Mi smo potrdili prisotnost v ICEHL prihodnje leto, Christian Feichtinger je to potrdil, zelo jasno je povedal, da smo to oddali in da nimamo do lige nobenih neplačanih obveznosti. Če pa je kdo škodoželjen, se lahko branimo le z resnico in dejstvi.

O tem, kaj je rekel igralcem, in zadovoljstvu s pristopom igralcev

Danes sem bil v slačilnici, bil sem relativno kratek. Predvsem si želim, da je vsak igralec Olimpije dober človek in da vsak igralec Olimpije pušča sebe na ledu ter si prizadeva za to, da je boljši. To je vse, kar si želim od naših igralcev, ker le tako lahko dosežeš boljši rezultat.

O prijavi Jesenic v ICEHL

"Jesenice v ICEHL so lahko nekaj pozitivnega za slovenski hokej." Foto: Peter Podobnik/Sportida

Da te sprejmejo v ICEHL, mora biti izpolnjenih več kriterijev. Prvi je, da poravnaš finančne obveznosti, prijavnino, bančno garancijo ... Ko izpolniš vse te pogoje, lahko postaneš član te lige. Pred tem se pregledajo vse finance. Če bodo Jeseničani pokazali, da imajo vse to urejeno, je mogoče, da bodo sprejeti v ligo. O tem nato na glasovanju odločajo še klubi. Sam pravim, da so Jesenice v ICEHL lahko nekaj pozitivnega za slovenski hokej.

O pogodbi s SŽ

Odkar smo Slovenske železnice sponzor, se pogosto posluša nepreverjene govorice, da je to nekaj, kar bo zdaj zdaj končano. Dejstvo pa je, da smo SŽ zraven, to so dejstva. Pogodba je še veljavna.

Preberite še: