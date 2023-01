Zadnji ujeli Olimpijo, ki je pred novo zahtevno nalogo

Hokejiste HK SŽ Olimpija zvečer na domačem ledu čaka novo zahtevno srečanje, ob 19.15 bodo gostili prvaka iz Salzburga, ki je tik pred tem, da potrdi napredovanje v četrtfinale. V povsem drugačnem položaju so Ljubljančani, ki so na zadnjih 14 tekmah zmagali le enkrat in so predzadnji. S ponedeljkovo zmago nad Fehervarjem jih je po točkah ujel zadnji Vorarlberg Pioneers, obe moštvi za desetim mestom, ki kot zadnje zagotavlja dodatne boje za končnico, zaostajata devet točk.