Mitja Šivic ni več trener Olimpije, poslavlja se tudi Kanadčan

Iz HK SŽ Olimpija so sporočili, da je Mitja Šivic odstopil z mesta glavnega trenerja. "Dejstvo je, da smo poskušali več različnih stvari, kako se dvigniti na takšen ali drugačen način, in ocenil sem, da je trenutno moj odhod z mesta glavnega trenerja najboljši način za ekipo, da naniza boljše rezultate. Rad bi se zahvalil predsedniku kluba Mihi Butari za priložnost, za potrpežljivost in vso spodbudo, ki sem je bil deležen vse do konca. Zahvaljujem se klubu, ki mi je dal priložnost delati na takšni ravni, veliko stvari, ki smo jih skupaj naredili, je bilo res dobrih. Zahvaljujem se tudi vsem sodelavcem v klubu, brez katerih ne bi bilo mogoče delati," je v klubski izjavi dejal 43-letnik.

Ta se je po sezoni 2020/21 z Jesenic preselil v Ljubljano. K Olimpiji se je takrat preselilo kar nekaj igralcev in članov strokovnega štaba, med drugim tudi trener vratarjev Anže Ulčar, ki je pozneje na mestu direktorju zamenjal Jožeta Kovača.

Olimpija je pod vodstvom Šivica ob priključitvi ligi ICEHL v lanski sezoni presenetila, bila nekaj časa vodilna, redni del končala na šestem mestu in se neposredno uvrstila v četrtfinale. V tem jo je po sedmih tekmah izločil Beljak.

V letošnji sezoni so Ljubljančani daleč od lanskih rezultatov, decembra in januarja so na 15 tekmah zmagali le dvakrat in zdrsnili na predzadnje mesto tekmovanja. Od desetega mesta, ki vodi v dodatne boje za končnico, jih loči devet točk.

Butara: Prepričan sem, da se naše poti še križajo

"Odločitev Mitje Šivica spoštujem, a mi ni vseeno. Skupaj smo nanizali velike uspehe, gradili zgodbo na dolgi rok in prepričan sem, da se naše poti še križajo. Mitji se zahvaljujem za njegovo energijo, zavzetost in vodenje ekipe," je ob tem dodal predsednik Miha Butara.

Olimpijo bo na večerni tekmi ICEHL vodil dozdajšnji pomočnik Matic Kralj.

Neill odhaja v Nemčijo

V sporočilu za javnost so še sporočili, da so se že začeli pogovarjati z morebitnimi trenerji in da iščejo nove okrepitve na igralskih mestih. Ekipo namreč zapušča tudi kanadski branilec Carl Neill, ki se seli v nemško prvo ligo DEL. Carl Neill se vrača v nemško prvo ligo. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Carl pa je dobil res odlično ponudbo iz Nemčije in pri koraku naprej v karieri ga nismo želeli ovirati. Za nas je to dokaz, da smo delali dobro. V nadaljevanju njegove kariere mu želim vse dobro," je selitev 26-letnika komentiral Butara.