V živo: Olimpija na Koroškem brez kaznovanega Američana

Hokejisti HK SŽ Olimpija ob 17.30 gostujejo na Koroškem, kjer jim na obračunu z Beljakom ne sme pomagati ameriški napadalec Christopher Dodero. Ta si je zaradi prekrška nad Anžetom Kuraltom na petkovem srečanju na Madžarskem prislužil tekmo prepovedi in denarno kazen v višini 200 evrov.

Olimpija je v petek odigrala prvo tekmo razširjenega avstrijskega prvenstva po osvojenem naslovu slovenskega prvaka, gostovala je pri podprvaku v Szekesfehervarju, kjer je vodila z 2:1, na koncu pa izgubila z 2:5. To je bil še 12. poraz na zadnjih 13. tekmah.

Negativno rezultatsko obdobje se odraža tudi na lestvici, Olimpija je na predzadnjem mestu, za desetim, ki vodi v dodatne boje v končnico, zaostaja osem točk, na računu pa ima štiri tekme manj od trenutno desetega Pustertala.

Korošci na dobri poti v končnico

Zmaji znova gostujejo, tokrat bližje domu, na Koroškem. Njihov tekmec je Beljak, ki jih je le v lanskem četrtfinalu izločil po sedmih tekmah. Beljačanom gre odlično, trenutno so na četrtem mestu in na dobri poti, da si po rednem delu neposredno zagotovijo izločilne boje.

Moštvo, pri katerem igrata lanski član Olimpije Blaž Tomaževič in dolgoletni standardni član slovenske reprezentance Robert Sabolič, vlogo pomočnika trenerja pa opravlja Marcel Rodman, pred domačimi gledalci lovi peto zaporedno zmago.

Ekipi sta se v letošnjem tekmovalnem obdobju srečali trikrat, dvakrat so zmagali Beljačani (6:2, 5:2), ob zadnjem novembrskem snidenju pa so zmago vpisali varovanci Mitje Šivica (4:2).

Zeleno-beli tokrat ne bodo mogli računati na pomemben člen napada, ameriškega napadalca Christopherja Dodera. 26-letnik je ob koncu petkovega srečanja na nepravilen način zaustavil slovenskega napadalca pri Fehervarju Anžeta Kuralta in si prislužil petminutno kazen ter kazen igre.

Prekršek Dodera so pozneje vzeli pod dodatni drobnogled in v soboto sporočili še dodatno kazen, tekmo prepovedi in 200 evrov denarne kazni.

Obrazložitev kazni Doderu:

Bolzano že v končnico? Bolzano si lahko kot prvi zagotovi končnico. Foto: HCB/Vanna Antonello

Vodilna ekipa tekmovanja Bolzano, ki bo gostila madžarski Fehervar, lahko kot prva potrdi četrtfinale.

Drugi Innsbruck se bo tretjemu zaporednemu porazu poskušal izogniti doma proti Celovcu, rdeči biki bodo zvečer gostovali pri neposrednem tekmecu Olimpije za deseterico, Pustertalu, Dunaj gosti Asiago, zadnji Vorarlberg, ki za Olimpijo zaostaja le dve točki, pa Linz.

Liga ICEHL, 22. januar

Lestvica:

