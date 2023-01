Derbi prvakom, Tomaževič zadel za zmago

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Salzburžani so v derbiju kroga premagali Innsbruck, ki ni več vodilni. Prehitel ga je Bolzano.

Medtem ko se bodo hokejisti HK SŽ Olimpija, ki so pretekli teden ubranili naslov državnega prvaka, v ritem razširjenega avstrijskega prvenstva vrnili v petek na Madžarskem, so že v torek zvečer odigrali pet tekem. Prvaki iz Salzburga so v derbiju 41. kroga s 3:2 premagali Innsbruck. Bolzano se je z zmago nad Gradcem vrnil na prvo mesto. Beljak je proti Linzu zaostajal z 1:3, nato povedel (4:3), a je šla tekma v podaljšek, v katerem je slovenski dvojec zrežiral gol za zmago s 5:4 − Robert Sabolič je podal, Blaž Tomaževič pa je zadel.