Italijansko-avstrijski dvoboj za pomembne točke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V zaostali tekmi 8. kroga se bosta zvečer pomerila Asiago in Dunaj. Prvi se bori za mesta, ki prinašajo dodatne boje za končnico (7.−10.), trenutno je 11. Dunajčani so šesti in držijo zadnjo vstopnico, ki vodi neposredno v četrtfinale. Hokejisti HK SŽ Olimpija se bodo v tekmovalni ritem vrnili v petek, ko bodo gostovali na Madžarskem.