Pri ljubljanskem klubu so pisanje avstrijske spletne strani označili za neresnično in nepreverjeno. Foto: Vid Ponikvar

V nekaterih avstrijskih medijih so v preteklih dneh poročali o finančnih težavah in morebitnem izstopu iz razširjenega avstrijskega prvenstva. Na pisanje spletne strani Hockey News Info so se danes odzvali pri ljubljanskem klubu, pri katerem pravijo, da gre za neresnične in nepreverjene informacije, ob tem pa so zahtevali popravek in opravičilo.