Olimpija se je v ICEHL vrnila s porazom

Hokejisti HK SŽ Olimpija so se po slabih dveh tednih vrnili v tekmovalni ritem razširjenega avstrijskega prvenstva in nadaljevali tako kot pred "premorom" za državno prvenstvo, s porazom. Pri aktualnem podprvaku iz Szekesfehervarja, ki so ga v tej sezoni na dveh medsebojnih srečanjih dvakrat tesno premagali, so izgubili z 2:5.

Ljubljanska zasedba se je po daljšem premoru vrnila v regionalno tekmovanje, kjer jo do konca rednega dela čaka naporno delo in poskus preboja na mesta, ki zagotavljajo dodatne kvalifikacije za končnico. Danes so gostovali pri madžarskih tekmecih, ki lovijo neposredno uvrstitev v končnico, in na koncu kljub vodstvu na polovici tekme doživeli nov poraz.

Zeleno-beli so imeli zadnjih deset dni premor v ligi ICEHL, vmes so opravili obveznosti na domači sceni in v boju za naslov državnega prvaka v letos sicer nenavadno zgodnjem terminu premagali jeseniške tekmece za novo lovoriko. Zdaj se bodo spet osredotočili na regionalno ligo. Medtem ko niso igrali, so jim tekmeci (sicer vsi z več tekmami) še bolj ušli in rešilno deseto mesto je bilo pred dvobojem v Szekesfehervarju oddaljeno že osem točk.

Foto: Soós Attila/Hydro Fehervar AV19

Danes začetek ni bil najbolj spodbuden, saj so Madžari povedli po le dveh minutah. Tudi v nadaljevanju prve tretjine so bili nevarnejši in vratar gostov Anthony Morrone je imel več dela kot domači Olivier Roy. Kljub temu pa so gostje pred koncem tretjine izenačili, zadel je Chris Dodero.

Tudi v drugi tretjini je bil scenarij podoben. Domači so imeli terensko premoč, a je obramba slovenske ekipe zdržala nalete. Kazalo je že na presenečenje, ko je Marc Olivier Vallerand v 35. minuti poskrbel za vodstvo. A so se hokejisti Fehervarja hitro vrnili. Za dva gola so ob koncu tretjine potrebovali le 36 sekund in spet vodili - na 3:2 je zvišal nekdanji član Olimpije Guillaume Leclerc.

Še ene priložnosti za preobrat gostje niso dobili, Madžari so v zadnji tretjini hitro povedli še s 4:2, sedem minut pred koncem pa je Csanad Erdely izkoristil kazenski strel za končnih 5:2.

V nedeljo Ljubljančane čaka še eno gostovanje v Beljaku.

Liga ICEHL, 20. januar

Lestvica:

