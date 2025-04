Anže Kopitar in Kralji na domačem ledu za novo prednost

Ponoči se nadaljuje končnica v hokejski ligi NHL, na delu pa bodo spet Anže Kopitar in njegovi Los Angeles Kings, ki se bodo v peti tekmi konferenčnega četrtfinala na domačem ledu spopadli z Edmonton Oilers ob 4. uri zjutraj po slovenskem času. Serija je izenačena na 2:2 v zmagah, LA Kings so jo odprli z domačima zmagama (6:5 in 6:2), pa nato izgubili obe tekmi v Kanadi (4:7 in 3:4). Toronto, Carolina in Florida si lahko že priigrajo napredovanje v drugi krog končnice, medtem ko je serija med Las Vegasom in Minnesoto prav tako izenačena na 2:2.