Slovenci vztrajajo v Zagrebu, Medveščak nemočen

Večina EBEL-ligašev ima prost teden, v katerem potekajo reprezentančne akcije, a za zagrebški Medveščak, ki se spopada s težkim finančnim položajem, ni počitka. V petek je odigral zaostalo tekmo 19. kroga in še drugič v slabem tednu izgubil z Znojmom. Čehi so v Zagrebu slavili s 7:1. Vsi trije Slovenci za zdaj ostajajo v "brlogu".

Pred dobrim tednom so v javnost prišle informacije, da je finančna kriza pri Medveščaku tako velika, da je nadaljnje nastopanje kolektiva v razširjenjem avstrijskem prvenstvu pod vprašajem. Sledil je odstop trenerskega štaba z Aaronom Foxom na čelu, trener vratarjev Peter Škrabelj se je preselil na Jesenice, odšla je kopica tujcev, vodstvo lige pa je Zagrebčanom dalo zeleno luč za zamenjavo vseh hokejistov, ki so odšli, z domačimi igralci.

Medveščak je tako v petek prvič po velikih spremembah pred slabimi 2.400 gledalci odigral srečanje z Znojmom in pričakovano izgubil. Po prvi tretjini so se še dobro držali (zaostanek 1:2), nato pa je sledila črna druga tretjina, v kateri so gostje zadeli štirikrat in na koncu odpeljali zmago s 7:1.

Pri hrvaškem moštvu še naprej vztrajajo vsi trije Slovenci, ki imajo po slovesu tujcev vidnejšo vlogo. Za zdaj v Zagrebu tako ostajajo tako oba branilca Mitja Robar in Mark Čepon kot napadalec Nik Simšič.

Liga EBEL, 14. december

Lestvica lige EBEL

