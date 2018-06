Uradno: nebo nad Jesenicami se jasni, železarji v boj na štirih frontah

Potem ko so se na Jesenicah po ubranjenem naslovu državnega prvaka pojavili mnogi vprašaji v povezavi s prihodnostjo, tudi obstankom HDD Sij Acroni Jesenice, so v klubu le potrdili, da so s številnimi pokrovitelji našli skupen jezik. Črnega scenarija ne bo, članska ekipa bo še naprej obstajala in v prihodnji sezoni igrala v štirih tekmovanjih: v Alpski ligi, državnem prvenstvu, pokalu Slovenije in v Kontinentalnem pokalu. Za začetek so si zadali cilja ubranitev državnega prvaka in naslov prvaka Alpske lige, tretji cilj je vrnitev v ligo EBEL.

Po mesecu in pol ugibanj so iz tabora državnih prvakov le postregli s pozitivnimi informacijami. Spomnimo, po koncu sezone se je štiriletni predsedniški mandat iztekel Anžetu Pogačarju, ki je napovedal slovo. Takrat je presodil, da podpore in posluha, ki bi jeseniški članski hokej pomagala spraviti na višjo raven, ni. Pogačar se je tako odločil, da se po izteku štiriletnega predsedniškega mandata poslovi in svoje mesto prepusti nekomu, ki bo znal in zmogel prinesti finance, s katerimi bi stopili korak naprej.

Pogačar ostaja del ekipe

A takšnega človeka ni bilo aprila, ko so na občnem zboru zaman čakali na morebitnega kandidata za novega predsednika, ni ga bilo iti sredi maja, ko bi moral biti nov občni zbor. Pogačar se je kot zakoniti zastopnik kluba odločil počakati na sredino junija. Če tudi takrat ne bi bilo nikogar oziroma se ne bi sestavilo novo vodstvo društva ter zagotovilo ustreznega proračuna, "bo ekipa izstopila iz lige AHL, sam pa bom kot zakoniti zastopnik društva začel ustrezne postopke za ukinitev".

Visoki cilji: prvi slovenski prvak, drugi prvak AHL, tretji liga EBEL

Taktično ali ne, kot kaže, se na Jesenicah zgodba obrača v pozitivno smer. Izbrisa ne bo, klub na srečo celotnega slovenskega hokeja ostaja, kot ostaja tudi Pogačar. Ta je v pogovoru za Delo pred dnevi dejal, da bi predsedniško mesto ponudil nekomu iz sponzorskih vrst.

"Brez hokeja si Jesenic in gorenjske regije ne znamo predstavljati, prav tako ne bo slovenske hokejske reprezentance brez hokeja na Jesenicah. Zato smo na Jesenicah zavihali rokave in začeli graditi vodstvo kluba, ki bo ustvarilo pogoje za naskok Jesenic na ponovni naslov slovenskega prvaka, na sam vrh lige AHL in vrnitev ekipe v ligo EBEL. Osebno sem skupaj z ostalimi člani vodstva kluba v zadnjih štirih letih pustil dušo in srce v klubu, zato ne želim, da hokej v mestu ob 70. letnici obstoja propade. Obveščam vas, da sem se danes odločil, da nadaljujem delo v klubu," pravi Pogačar, ki je s sodelavci začrtal visoke cilje. Prvi je slovenski prvak, drugi prvak Alpske lige, tretji liga EBEL.

Spomnimo, pri prvem cilju Jeseničani zadnji dve sezoni niso imeli velikih težav, v Alpski ligi jim je v zadnjih dveh sezonah spodrsnilo v polfinalu, v ligi EBEL pa so železarji zadnjič igrali v sezoni 2011/12, takrat še pod imenom HK Jesenice, čigar zgodba se je klavrno končala.

Sestanki naleteli na plodna in pozitivna tla

Pogačar, ki ostaja zakoniti zastopnik, je zadovoljen, da se je društvu pridružil Žirovničan Boštjan Noč, "ki je dvignil slovensko čebelarstvo v sam svetovni vrh, sedaj pa želi s pozitivno energijo in z svojim znanjem pomagati jeseniškemu hokeju."

Kot pravi, sta se z novim sodelavcem že sestala z direktorjem podjetja Acroni Brankom Polancem in nekaterimi drugimi potencialnimi pokrovitelji. Sestanki so bili zelo konstruktivni, tako v Acroniju kot skupini Sij d.d. pa naj bi bili zelo naklonjeni iskanju rešitev za jeseniški hokej. Prav tako si nadaljevanja zgodbe želijo vsi dozdajšnji pokrovitelji, ob tem pa pri državnih prvakih upajo, da bo "tudi občina Jesenice na čelu z županom pomagala z večjim prispevkom, kot je bilo to v preteklosti".

Želijo vrniti jeseniške sinove

Na Jesenicah bodo zdaj pospešeno začeli graditi ekipo za novo sezono. V tej bodo igrali na štirih frontah. Nadaljevali bodo zgodbo v Alpski ligi, od katere se je v četrtek poslovil italijanski Neumartk Egna, državnem prvenstvu, pokalu Slovenije (v obeh so lani zmagali) in tudi v mednarodnem Kontinentalnem pokalu.

Pogačarjeva želja je, da bi v Podmežaklo vrnili nekatere jeseniške sinove. Nekatere kot aktivne igralce, druge kot ambasadorje kluba. Opravili bodo razgovore z nekaterimi reprezentanti in nekdanjimi jeseniškimi igralci, pa tudi z vsemi igralci iz lanske sezone, čeprav naj bi bili nekateri že na poti v k večnemu tekmecu Olimpiji.

Več podrobnosti bodo razgrnili na predvidenem občnem zboru 14. junija.