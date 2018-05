Konec je: stroški previsoki, italijanska ekipa se poslavlja od Alpske lige

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vodstvo italijanskega kluba Neumarkt Egna je odločilo, da zaradi previsokih stroškov tekmovanja ne bodo več vztrajali v Alpski ligi. V prihodnje naj bi se posvetili predvsem delu z mladimi. Oba slovenska kluba, HK SŽ Olimpija in HDD Sij Acroni Jesenice, kjer se po sezoni ukvarjajo z razreševanjem predsedniškega vprašanja, sta v tekmovanje prijavljena.

"V zadnjih nekaj mesecih je izvršni odbor kluba na mnogih sestankih analiziral položaj kluba in razvoja lige. Po sredinih večernih pogovorih so sprejeli odločitev, da klub v prihodnje ne bo več sodeloval v Alpski ligi. Kljub podpori lepega števila obstoječih sponzorjev, žal nismo našli dovolj sredstev, da bi ekipa tudi v prihodnje igrala v ligi AHL," so popoldan zapisali na uradni spletni strani kluba Neumarkt Egna.

Ta se je v sezoni 2013/14 pridružil takratni mednarodni ligi INL, ki je sprav združevala avstrijske in slovenske klube, pozneje pa še italijanske, in že v prvi sezoni postal prvak. Zadnji dve leti je igral v Alpski ligi, priložnost ponujal mlajšim, se lani uvrstil v končnico in obstal v četrtfinalu, letos pa na 15. mestu ostal brez izločilnih bojev.

Posvetili se bodo mladim

"Klub ne zmore več slediti stroškom tega polprofesionalnega tekmovanja. V prihodnje se bomo še bolj posvečali mladim, poskušali čim bolje izkoristiti dobre pogoje dela v Würthareni in se pripraviti na izzive prihodnosti," so še dodali pri italijanskem klubu, ki je v Alpski ligi, tako kot večina italijanskih predstavnikov, nastopal s polprofesionalno ekipo.

Italijanski klubi so sicer v Alpski ligi precej dobro nastopali. Asiago je postal prvak, Ritten podprvak, Val Pusteria je obstala v polfinalu, Sterzing, ki ga bo tudi prihodnjo sezono vodil slovenski trener Ivo Jan, zanj pa bo igral Jure Sotlar, je obstal v četrtfinalu. Cortina, Gardena, Neumarkt in Fassa so ostali brez končnice. Pridružitev Alpski ligi je v začetku maja potrdil Milano.

Tako Jeseničani, ki so obstali v polfinalu, kot Ljubljančani, ki so jih železarji izločili v četrtfinalu Alpske lige, so prijavljeni v tekmovanje. Kaj lahko se zgodi, da bodo/so nekateri lanski železarji postali zmaji. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Slovenska kluba prijavljena

Lahko se zgodi, da se bo od tekmovanja poslovil še kdo, saj je finančni položaj v kar nekaj klubih precej negotov. Gre pa pričakovati še nadaljnje sodelovanje obeh slovenskih predstavnikov HK SŽ Olimpija in HDD SIJ Acroni Jesenice. Oba naj bi bila prijavljenja v tekmovanje. Pri Jesenicah je sicer še precej nejasnosti, tudi v povezavi s predsedniško funkcijo, od katere je slovo po izteku mandata napovedal Anže Pogačar, ki poskuša najti skupen jezik s še kakšnim sponzorjem.

Na to, kakšni bosta sestavi ekip, bo treba še počakati, so pa v prestolnici zainteresirani za nekatere železarjev, tako da bi kaj lahko v zelenem dresu videli igralca/e, ki je/so v zadnji sezoni igral/i za Jesenice.

Obetajo se pestri dnevi in meseci, ki prinašajo tudi volino skupščino Hokejske zveze Slovenije (prihodnji torek), po kateri bi lahko prišlo do sprememb, predvsem v sestavah trenerskih reprezentančnih štabov.