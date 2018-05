Branilca sta si zagotovila pogodbi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Miha Logar in Miha Štebih z novima pogodbama

Slovenska branilca Miha Štebih in Miha Logar sta razrešila vprašanje klubske prihodnosti. Prvi je prestal preizkušnjo in bo spet zaigral za češkega drugoligaša Duklo Jihlavo, drugi pa za francoskega drugoligaša Strasbourg.

Pred dnevi smo pisali, da se Štebih vrača na Češko, kjer je preživel kar nekaj let. Pridružil se je suhim pripravam Dukle Jihlave, ki se je po letu igranja med češko elito vrnila v drugo WSM ligo, tako da se bo spet potegovala za vrnitev v Extraligo. Pri tem ji bo pomagal tudi občasni slovenski reprezentančni branilec, ki je uspešno prestal neke vrste preizkušnjo.

Logar v drugo francosko ligo

Seli se tudi Jeseničan Miha Logar, ki se po štirih letih igranja v Sloveniji (dve sezoni je z Olimpijo igral v ligi EBEL, dve pa z Jesenicami v Alpski ligi), podaja v tujino. 22-letni branilec bo prvič spoznaval francoski hokej, in sicer bo zaigral v drugi francoski ligi za Strasbourg. Ta se je po desetletju igranja v najkakovostnejšem francoskem tekmovanju Ligue Magnus preselil med drugoligaše.

Miha Logar bo prihodnjo sezono igral v drugi francoski ligi. Foto: HDD Jesenice, Drago Cvetanovič

K boljšim časom jim bo pomagal eden boljših jeseniških obrambnih igralcev zadnje sezone. Logar je v Alpski sezoni na 40 tekmah rednega dela zbral 32 točk (9 zadetkov, 23 podaj), kar ga uvršča na deveto mesto med branilci. V končnici, v kateri so se ustavili v polfinalu, je na osmih temah dodal še zadetka in podajo. V končnici državnega prvenstva se je na šestih obračunih podpisal pod tri gole in dve podaji. S Strasbourgom se je dogovoril za enoletno sodelovanje.