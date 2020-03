Jan Urbas v najboljši nemški družbi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za reprezentančnim kapetanom Janom Urbasom je izjemno tekmovalno obdobje v elitni nemški ligi. S 27 zadetki drugega najboljšega strelca tekmovanja so uvrstili med tri najboljše hokejiste sezone, glavna nagrada je pripadla Nemcu Marcelu Noebelsu.

Namesto na gala prireditvi sredi marca v Wolfsburgu so pred dnevi svečano slovesnost, namenjeno najboljšim posameznikom najkakovostnejše nemške hokejske lige, izvedli kar virtualno, prek sodobnih elektronskih komunikacijskih kanalov.

V najožjem krogu favoritov za nagrade se je znašel tudi slovenski napadalec Jan Urbas, ki je še tretjo sezono zapored pomagal Fischtown Pinguins. Kolektiv iz Bremerhavna se v štirih letih igranja med elito v rednem delu tekmovanja še nikoli ni odrezal tako dobro. Končali so na šestem mestu, se neposredno uvrstili v četrtfinale, ta se zaradi pandemije novega koronavirusa ni začel, in v očeh nasprotnikov postali tekmec, ki lahko doseže tudi kaj več.

Foto: Sportida

Čeprav se visokorasli Slovenec ne želi izpostavljati in vselej na prvo mesto daje ekipo, je bil znova eden od ključnih igralcev svojega moštva. Na 50 tekmah je dosegel 48 točk, podpisal se je pod 27 zadetkov in 21 asistenc. Takoj za Trevorjem Parkesom, ki je dosegel zadetek več, je bil drugi najboljši strelec lige DEL. Mesto si je delil s Hrvatom Borno Rendulićem.

Športni direktorji klubov, trenerji, kapetani in strokovnjaki različnih medijev so tako Urbasa kot Rendulića uvrstili med tri kandidate za najboljše igralce lige DEL v sezoni 2019/20. Trojico je zaokrožil igralec Berlina, Nemec Marcel Noebels (na 52 tekmah 23 zadetkov in 26 asistenc), ki mu je na koncu pripadel laskavi naziv igralca leta ter tudi najboljšega napadalca.

Uspešna sezona tudi za Verliča Tudi za drugim Slovencem v Nemčiji Miho Verličem je uspešna sezona, ki se je končala brez pike na i, končnice. Foto: Peter Podobnik / Sportida Ob pomočniku kapetana Urbasu se je v dresu Fischtown Pinguins izkazal še drugi Slovenec v ligi DEL Miha Verlič. Štajerec je bil s 17 zadetki drugi najboljši strelec svoje ekipe, dodal je še 15 asistenc. Tako Verlič kot Urbas v klubu ostajata tudi prihodnjo sezono.

Tom Pokel je najboljši trener nemške lige zadnje sezone. Foto: Sportida

Pokel najboljši trener

Med trenerji je bil nominiran Urbasov trenerski šef Thomas Popiesch, a je nagrada pripadla znancu lige EBEL Tomu Poklu, ki je Bolzano v premierni sezoni v razširjenem avstrijskem prvenstvu (2013/14) peljal do naslova prvaka (zmagoviti zadetek za prvaka je takrat dosegel Žiga Pance). Američan Pokel zadnja tri leta trenira Straubing Tigers, v prvih dveh letih se z varovanci ni uvrstil v končnico, letos pa so redni del končali na visokem tretjem mestu, a zaradi koronavirusa ostali brez izločilnih bojev.

Najboljši vratar je postal Mathias Niederberger, najboljši branilec pa Maury Edwards.