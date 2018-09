Muršak z Bernom dolgo trl odpor Cardiffa in napredoval v izločilne boje

Slovenski hokejski napadalec Jan Muršak z Bernom tudi po četrti tekmi skupinskega dela lige prvakov ostaja neporažen. Švicarji so, potem ko so dvakrat zaostajali, Cardiff Devils premagali s 3:2. Muršak je ob zmagi, s katero si je Bern dve tekmi pred koncem že zagotovil napredovanje v izločilne boje, podal za izenačenje na 1:1.

Hokejisti Berna so v četrtek z izdatno pomočjo Jana Muršaka vknjižili veliko zmago nad švedskim prvakom Växjö Lakers, v soboto pa zmagoviti niz nadaljevali proti Cardiff Devils. Moštvo iz Walesa se je še enkrat več izkazalo za neugodnega nasprotnika. Gostje so celo dvakrat vodili, a so se Švicarji vselej vrnili v igro in po preobratu slavili s 3:2. Muršak je podal za 1:1.

Z novo zmago so si dve tekmi pred koncem skupinskega dela že zagotovili vstopnico za osmino finala. Bern bo preostali tekmi v svoji skupini odigral oktobra, ko se bo dvakrat srečal z Red Bull Salzburg.

Pintarič pričakuje Čehe

V povsem drugačnem položaju je vratar Matija Pintarič, ki s francoskim prvakom Rouenom po treh tekmah še nima točke. Francozi, ki so se v petek dobro borili s finskim prvakom, bodo na delu spet v nedeljo. Takrat bodo pred domačimi gledalci gostili še eno favorizirano moštvo. Lahko odščipnejo točk(e) češkemu prvoligašu Hradec Kralove?

Rouen bo zadnji tekmi skupinskega dela odigral oktobra proti nemškemu prvoligašu Nürnberg Ice Tigers.

V skupinskem delu (med 30. avgustom in 17. oktobrom) bo vsaka ekipa v skupini odigrala po dve tekmi z vsakim nasprotnikom (doma in v gosteh). Najboljša dva kolektiva vsake skupine se bosta po skupinskem delu uvrstila v osmino finala. Finale, v katerem bo le ena tekma, bo na sporedu 5. februarja.

Četrti krog, skupina G:

Lestvica, skupina G

1. Bern* 4 tekme - 11 točk

2. Red Bull Salzburg 4 - 9

...............................................

3. Växjö Lakers 4 - 3

4. Cardiff Devils 4 - 1



*ekipa se je uvrstila v osmino finala

Četrti krog, skupina F:

Lestvica, skupina G

1. Oulun Kärpät 3 tekme - 9 točk

2. Nürnberg Ice Tigers 3- 5

3. Mountfield HK 3 - 4

4. Rouen 3 - 0

