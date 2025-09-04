Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pe. M.

Četrtek,
4. 9. 2025,
15.28

Osveženo pred

34 minut

Četrtek, 4. 9. 2025, 15.28

34 minut

Hokejska liga prvakov, 4. in 5. september

Törökovi gostijo prvaka IceHL, Muršak in Gomboc na Švedskem

Avtor:
Pe. M.

Matic Török, Ilves | Matic Török z Ilvesom gosti Salzburg. Katera ekipa bo prvič poražena? | Foto Guliverimage

Matic Török z Ilvesom gosti Salzburg. Katera ekipa bo prvič poražena?

Foto: Guliverimage

Nadaljujejo se tekme hokejske lige prvakov. Matic Török bo s finskim Ilvesom pričakal prvaka lige ICE Salzburg. Obe ekipi sta v tekmovanju še neporaženi. Celovec, za katerega igrata Jan Muršak in Luka Gomboc, gostuje na Švedskem, pri aktualnem podprvaku SHL Brynasu. Kolektiva bosta lovila drugi zmagi.

Luka Gomboc, EC KAC
Sportal Gomboc zadel za zmago, nov gol Töröka, "Nemci" zadevali, a izgubili

Petek prinaša slovenski obračun. V Bremerhavnu bodo Fischtown Pinguins Jana Urbasa, Mihe Verliča in Žige Jegliča pričakali Grenoble vratarja Matije Pintariča in selektorja reprezentance Eda Terglava. Nemci so pri eni zmagi, Francozi pri nič točkah.

Stoodstotni Kometa Brno vratarja Gašperja Krošlja se bo po tretjo zmago odpravil k Bolzanu. Švicarski Zug, za katerega je na prvih dveh tekmah sezone priložnost dobil Nik Christian Petrovič, bo tretjo zmago napadal doma proti Ingolstadtu.

Hokejska liga prvakov, tretje tekme:

Četrtek, 4. september

Petek, 5. september

Lestvica

