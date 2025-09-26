Med finalistkami svetovnega prvenstva v športnem plezanju v disciplini težavnost v Seulu so tudi tri Slovenke. V odločilni del tekmovanja v Južni Koreji z začetkom ob 12. uri so se uvrstile Janja Garnbret z najboljšim dosežkom, Lučka Rakovec s petim in Rosa Rekar s šestim mestom.

Janja Garnbret je prepričljivo opravila kvalifikacijski del. V težavnosti je bila z dvema preplezanima smerema razred zase. Tudi v polfinalu je bila najboljša. Vrh je sicer ostal neosvojen, a je bil njen dosežek z višino 51+ daleč najboljši.

Drugouvrščena Chaehyun Seo iz Južne Koreje je padla na višini 47+, tretja Britanka Erin McNeice pa na višini 41.

Finale sta si priborili tudi Lučka Rakovec z višino 39+ in Rosa Rekar, ki je v polfinalu dosegla višino 32+. Mia Krampl je prvenstvo končala na 17. mestu (27+).

Lučka Rakovec je v polfinalu zasedla peto mesto. Foto: Grega Valančič

Edini slovenski polfinalist Luka Potočar je zasedel končno 11. mesto, dosegel je višino 44. Na vrhu po moškem polfinalu sta Francoz Sam Avezou in domačin Dohyun Lee, oba z višino 48+.

Garnbret se je od leta 2016 na SP desetkrat zavihtela na zmagovalni oder, od tega kar osemkrat na najvišjo stopničko, kar je največ na SP v športnem plezanju od vseh. Ima dva naslova prvakinje v težavnosti, tri v balvanih in tri v kombinaciji, ki ni več na tekmovalnem sporedu.

