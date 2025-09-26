Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Š. L., STA

Petek,
26. 9. 2025,
6.55

Osveženo pred

25 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,08

Natisni članek

Natisni članek
Mia Krampl Luka Potočar Rosa Rekar Lučka Rakovec svetovno prvenstvo Janja Garnbret Janja Garnbret

Petek, 26. 9. 2025, 6.55

25 minut

Seul, svetovno prvenstvo v športnem plezanju

Velik slovenski uspeh: Janja Garnbret, Lučka Rakovec in Rosa Rekar v finalu SP v Seulu

Avtorji:
Š. L., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,08
Janja Garnbret | Janja Garnbret je imela najboljši dosežek polfinala. | Foto Ana Kovač

Janja Garnbret je imela najboljši dosežek polfinala.

Foto: Ana Kovač

Med finalistkami svetovnega prvenstva v športnem plezanju v disciplini težavnost v Seulu so tudi tri Slovenke. V odločilni del tekmovanja v Južni Koreji z začetkom ob 12. uri so se uvrstile Janja Garnbret z najboljšim dosežkom, Lučka Rakovec s petim in Rosa Rekar s šestim mestom.

Janja Garnbret je prepričljivo opravila kvalifikacijski del. V težavnosti je bila z dvema preplezanima smerema razred zase. Tudi v polfinalu je bila najboljša. Vrh je sicer ostal neosvojen, a je bil njen dosežek z višino 51+ daleč najboljši.

Drugouvrščena Chaehyun Seo iz Južne Koreje je padla na višini 47+, tretja Britanka Erin McNeice pa na višini 41.

Finale sta si priborili tudi Lučka Rakovec z višino 39+ in Rosa Rekar, ki je v polfinalu dosegla višino 32+. Mia Krampl je prvenstvo končala na 17. mestu (27+).

Lučka Rakovec je v polfinalu zasedla peto mesto. | Foto: Grega Valančič Lučka Rakovec je v polfinalu zasedla peto mesto. Foto: Grega Valančič

Edini slovenski polfinalist Luka Potočar je zasedel končno 11. mesto, dosegel je višino 44. Na vrhu po moškem polfinalu sta Francoz Sam Avezou in domačin Dohyun Lee, oba z višino 48+.

Garnbret se je od leta 2016 na SP desetkrat zavihtela na zmagovalni oder, od tega kar osemkrat na najvišjo stopničko, kar je največ na SP v športnem plezanju od vseh. Ima dva naslova prvakinje v težavnosti, tri v balvanih in tri v kombinaciji, ki ni več na tekmovalnem sporedu.

Preberite še:

Janja Garnbret Seul 2025
Sportal Janja po idealnem prostem dnevu v lov za devetim naslovom svetovne prvakinje
Janja Garnbret
Sportal Janja Garnbret se je izkazala v Seulu, zdaj sledi največji izziv
Janja Garnbret
Sportal Garnbret se je primerila manjša napaka
Mia Krampl Luka Potočar Rosa Rekar Lučka Rakovec svetovno prvenstvo Janja Garnbret Janja Garnbret
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.