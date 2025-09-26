Petek, 26. 9. 2025, 6.55
25 minut
Seul, svetovno prvenstvo v športnem plezanju
Velik slovenski uspeh: Janja Garnbret, Lučka Rakovec in Rosa Rekar v finalu SP v Seulu
Med finalistkami svetovnega prvenstva v športnem plezanju v disciplini težavnost v Seulu so tudi tri Slovenke. V odločilni del tekmovanja v Južni Koreji z začetkom ob 12. uri so se uvrstile Janja Garnbret z najboljšim dosežkom, Lučka Rakovec s petim in Rosa Rekar s šestim mestom.
Janja Garnbret je prepričljivo opravila kvalifikacijski del. V težavnosti je bila z dvema preplezanima smerema razred zase. Tudi v polfinalu je bila najboljša. Vrh je sicer ostal neosvojen, a je bil njen dosežek z višino 51+ daleč najboljši.
Drugouvrščena Chaehyun Seo iz Južne Koreje je padla na višini 47+, tretja Britanka Erin McNeice pa na višini 41.
Finale sta si priborili tudi Lučka Rakovec z višino 39+ in Rosa Rekar, ki je v polfinalu dosegla višino 32+. Mia Krampl je prvenstvo končala na 17. mestu (27+).
Lučka Rakovec je v polfinalu zasedla peto mesto.
Edini slovenski polfinalist Luka Potočar je zasedel končno 11. mesto, dosegel je višino 44. Na vrhu po moškem polfinalu sta Francoz Sam Avezou in domačin Dohyun Lee, oba z višino 48+.
Garnbret se je od leta 2016 na SP desetkrat zavihtela na zmagovalni oder, od tega kar osemkrat na najvišjo stopničko, kar je največ na SP v športnem plezanju od vseh. Ima dva naslova prvakinje v težavnosti, tri v balvanih in tri v kombinaciji, ki ni več na tekmovalnem sporedu.
