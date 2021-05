Slovenci proti Evropi za kolajne, med seboj za olimpijske vozovnice

V petek bodo v kvalifikacijah tekmovali kanuisti, na sporedu bodo tudi ekipni boji za kolajne, v soboto bo polfinale in finale kajakašev, v nedeljo pa zaključni obračun kanuistov.

Slovenci tudi za olimpijske vozovnice

Slovenci, ki se bodo med seboj borili tudi za olimpijske vozovnice, zaenkrat si je nastop v Tokiu zagotovila le aktualna svetovna prvakinja Eva Terčelj, bodo kot vedno na prizorišče odpotovali z visokimi cilji. Kanuist Benjamin Savšek bo branil naslova z zadnjih dveh prvenstev v Pauju in Pragi, eden od glavnih konkurentov mu bo Luka Božič, v Pragi četrti, visoke cilje ima tudi Terčeljeva, za olimpijskega podprvaka Petra Kauzerja je na vsakem prvenstvu uspeh le nova kolajna, v Ivrei bo branil srebro z zadnjega prvenstva, skupno ima z evropskih prvenstev šest odličij.

Proga je divja in tehnično ter fizično zahtevna

"Počutim se dobro, grem korak za korakom. Proga mi ustreza, je divja in tehnično in fizično zahtevna, upam da mi bo steklo. Fokus je na mojih vožnjah, z rezultati se ne obremenjujem. To, da sem dvakratni zaporedni prvak, ne pomeni kaj dosti, ni nobena prednost. Mogoče je zaradi tega še dodaten pritisk, ki ga je že tako nekaj tudi zaradi internega dvoboja z Luko Božičem za olimpijsko vozovnico. A vse to bom poskušal pustiti v ozadju in se osredotočiti najprej na kvalifikacije, nato na polfinale in finale," je na spletni novinarski konferenci dejal Savšek, ki ne bo razočaran, če ne bo osvojil kolajne, a bo storil vse, kar je v njegovih močeh.

V zadnjih petih letih še ni bil bolje pripravljen

Luka Božič: "Zavedam se, da imam hudega konkurenta, ki je bil odličen na izbirnih tekmah, na katerih sem sam imel nekaj težav. " Foto: Grega Valančič / Sportida Podobno razmišlja tudi Luka Božič, tudi on želi dvoboj s Savškom za uvrstitev v Tokio pustiti nekje v ozadju, čeprav trdi, da vseeno čuti nekaj pritiska.

"Glavno je evropsko prvenstvo, če si hkrati z dobrim nastopom na prvenstvu zagotovim še pot na Japonsko, bo toliko bolje. Zavedam pa se, da imam hudega konkurenta, ki je bil odličen na izbirnih tekmah, na katerih sem sam imel nekaj težav. Toda zdaj lahko rečem, da v zadnjih petih letih še nikoli nisem bil bolje pripravljen. V Ivrei sem tekmoval že leta 2017, bil sem četrti, a po pregledu posnetkov lahko rečem, da bi morale biti moje vožnje precej boljše kot takrat. A tudi konkurenti so boljši, celotna konkurenca se je v zadnjem času močno dvignila," meni Božič.

"Že dolgo časa vem, da bo o potniku v Tokio odločala Ivrea"

Peter Kauzer: "Tekmo moram vzeti kot vsako drugo, pritiska sem vajen, z njim se znam boriti. " Foto: Grega Valančič / Sportida Kauzer se je letos prvič znašel v položaju, ko ni samoumevno, da bo nastopil na olimpijskih igrah. Z Nikom Testenom in Martinom Srabotnikom so letos izenačeni, najboljši med njimi na prvenstvu pa se bo uvrstil v olimpijsko ekipo.

"Že dolgo časa vem, da bo o potniku v Tokio odločala Ivrea. A mogoče je celo dobro, da imam nekaj pritiska, da se moram boriti. Forma je dosti boljša kot na izbirnih tekmah, na katerih sem bil utrujen in sem samo čakal, da minejo ter da se pripravim na prvenstvo. Tekmo moram vzeti kot vsako drugo, pritiska sem vajen, z njim se znam boriti. Vem, da sem, če pokažem svojo najboljšo vožnjo, lahko med najboljšimi," je optimističen kajakaški veteran, kateremu tako kot vsem drugim Slovencem zahtevna proga na divji alpski reki ustreza.

Terčeljeva edina brez pritiska

Eva Terčelj: "Sem povsem neobremenjena in prepričana, da lahko osvojim tudi svojo prvo kolajno na evropskih prvenstvih." Foto: Grega Valančič / Sportida Edina, ki ne bo imela pritiska, kar se tiče olimpijske vozovnice, je Terčeljeva. "Sem povsem neobremenjena in prepričana, da lahko osvojim tudi svojo prvo kolajno na evropskih prvenstvih," je mirna svetovna prvakinja, ki se bo tokrat po dolgem času na velikem tekmovanju spet lahko udarila s povratnico po poškodbi Uršo Kragelj.

Med kanuistkami ima praktično nastop v Tokiu že zagotovljen Alja Kozorog, Eva Alina Hočevar ji lahko to prepreči le s kolajno. "Zagotovo bom zaradi tega bolj sproščena in bom lažje pokazala svoje znanje. Že s prvim treningom sem ujela ritem in nadejam se dobrih predstav," je dejala Kozorogova.

