Evi Terčelj v Tacnu zmaga in olimpijska vozovnica

Eva Terčelj na Savi ni le zmagala na tekmi evropskega pokala, temveč si tudi zagotovila mesto v reprezentanci za nastop na prihajajočem evropskem prvenstvu, še pomembneje pa tudi olimpijsko vozovnico za Tokio.

Ljubljančanka je namreč z osvojenim naslovom svetovne prvakinje leta 2019 in zanesljivimi vožnjami na izbirnih tekmah nabrala neulovljivo prednost že pred zadnjo tekmo, majskim evropskim prvenstvom, ki šteje za izbor olimpijske ekipe. Terčeljeva je zaenkrat edina zanesljiva potnica na Japonsko, saj bodo v preostalih kategorijah o potnikih na OI odločali rezultati EP v italijanski Ivrei (6. - 9. maj).

Ajda Novak je osvojila tretje mesto. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Zelo sem zadovoljna. Izbirne tekme so vedno stresne, zdaj še posebej, ko štejejo za olimpijske kvalifikacije. Vesela sem, da sem že v tem delu uspela to opraviti in se kvalificirati na OI, kar je bil zagotovo prvi cilj. To je dobra popotnica in nekaj, na čemer lahko gradim naprej v sezoni," je povedala Terčeljeva. Tokrat je kljub dvema kazenskima sekundama za dobro sekundo in pol prehitela Avstrijko Corinno Kuhnle, ki je sicer v Tacnu v preteklosti postala tako svetovna kot evropska prvakinja. Tretja je bila Ajda Novak.

Med kajakaši slavil Italijan, v kanuju Hrvat

Med kajakaši je tokrat zmagal Italijan Giovanni de Gennaro, za njim pa sta se zvrstila Martin Srabotnik in Niko Testen. Slednji si je na zadnji tekmi tudi zagotovil mesto v reprezentanci, kjer bo veslal poleg Srabotnika in Petra Kauzerja, ki tokrat s prikazanim ni mogel biti zadovoljen, saj je bil sedmi.

V Tacnu se je zaključilo tekmovanje za evropski pokal v slalomu na divjih vodah. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

V kanuju je zmaga odšla na Hrvaško, saj je najboljšo finalno vožnjo prikazal Matija Marinić. Tokrat je bil pol sekunde hitrejši od Luke Božiča in skoraj tri sekunde hitrejši od Španca Miquela Traveja, ki je bil tretji. V razvrstitvi izbirnih tekem je bil najboljši Benjamin Savšek, ki pa je v finalni vožnji evropskega pokala naredil preveč napak za uvrstitev na zmagovalne stopničke. Tako Savšek kot Božič sta si brez težav zagotovila mesto v reprezentanci, na EP pa se med njima obeta napet boj za olimpijsko vozovnico.

Alja Kozorog druga med kanuistkami

Na zmagovalne stopničke med kanuistkami je stopila Alja Kozorog, ki je bila druga. Imela je en dotik, za zmagovalko Nadine Weratschnig iz Avstrije pa je zaostala za dobre tri sekunde. Tretja je bila Italijanka Marta Bertoncelli. Kozorogova je z nastopi na izbirnih tekmah naredila velik korak proti Tokiu, saj si je nabrala kar nekaj prednosti pred Evo Alino Hočevar, a vseeno bo dokončno odločal rezultat na EP.

Alja Kozorog je bila druga. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Po izbirnih tekmah mora sestavo članskih reprezentanc potrditi še predsedstvo zveze.

Slovenska reprezentanca:

- kajak moški: Martin Srabotnik, Peter Kauzer, Niko Testen

- kajak ženske: Eva Terčelj, Urša Kragelj in Ajda Novak

- kanu moški: Benjamin Savšek, Luka Božič in Nejc Polenčič

- kanu ženske: Alja Kozorog, Eva Alina Hočevar in Lea Novak.

