Oven in Cof pričakovana državna prvaka v spustu

Spustaši na divjih vodah so se na Savi Dolinki pomerili na državnem prvenstvu v klasičnem spustu. Med kajakaši je državni prvak postal Simon Oven, med kanuisti Blaž Cof, med kajakašicami Ana Šteblaj, med dvojci Nejc Gradišek in Martin Gale, med kanuistkami pa je veslala le Ema Lampič.

V klasiki na tekmi, ki je štela tudi kot tretja izbirna za sestavo državne reprezentance, je pričakovano zmagal kajakaš ljubljanskega kluba Simon Oven, sicer svetovni in evropski prvak v tej disciplini, ki je bil dobrih petnajst sekund hitrejši od Nejca Žnidarčiča, medtem ko je tretje mesto na tekmi osvojil Nemec Tobias Kröner. V razvrstitvi za državno prvenstvo je bil tretji Anže Urankar.

V kanuju je zmaga odšla v roke kanuista tacenskega kluba Blaža Cofa. Ta je za več kot pol minute ugnal mlajše tekmece. Na drugo mesto je priveslal Martin Gale, ki je sicer še mladinec, tretji pa je bil Nejc Gradišek.

Blaž Cof je zmagal med kanuisti. Foto: Kajakaška zveza Slovenije

V ženski konkurenci kajakašic je zmagala Švicarka Hannah Müller. Na drugo mesto, s tem pa tudi do naslova državne prvakinje je prišla Ana Šteblaj, ki je za zmagovalko zaostala za dobrih 18 sekund. Tretja na tekmi je bila Helena Domajnko. Bronasto kolajno v razvrstitvi državnega prvenstva si je priveslala Ula Skok, ki je bila sicer četrta.

V ekipni preizkušnji so tekmovali le kajakaši. Z več kot pol minute prednosti je slavila članska ekipa KKK Ljubljana v postavi Tim Novak, Anže Urankar, Simon Oven, druga je bila mešana ekipa Avstrije in Nemčije, tretja pa tacenska zasedba z Žigo Zidarjem, Klemnom Breznikom in Lenartom Stanovnikom. V razvrstitvi za državno prvenstvo je bila tretja mladinska ekipa Ljubljane (Blaž Mihelič, Matevž Kampjut, Tjaš Til Kupsch).

V nedeljo bo na Savi potekala še zadnja izbirna tekma v spustu, in sicer v sprintu, popoldne pa bo na tacenski progi sledilo še državno prvenstvo v ekstremnem slalomu na divjih vodah.

