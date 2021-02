Sprememba odloka o omejitvah izvajanja športa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Trenerji, voditelji rekreativnih vadb in strokovni delavci na tedenska testiranja. Foto: Miloš Vujinović / Sportida

Vlada je na današnji seji spremenila odlok o omejitvah izvajanja športa, po katerem se morajo trenerji, strokovni delavci, ki vodijo proces vadbe športnikov, in voditelji športno rekreativne dejavnosti tedensko testirati na novi koronavirus. Doslej so morali glede na veljaven odlok predložiti negativni rezultat testa, ki ni bil starejši od 24 ur.

Novi odlok bo začel veljati dan po objavi v uradnem listu, predvidoma pa bo v veljavo stopil v petek, saj iz sporočila po seji vlade izhaja, da bo veljal do 26. februarja.

Tudi v novem odloku pa bo v veljavi ostalo določilo, po katerem bodo morali športniki in člani njihovih ekip, ki se udeležujejo tekmovanj v kolektivnih športih ali velikih športnih prireditev, predložiti negativni rezultat testa na novi koronavirus, ki ni starejši od 24 ur.

Z objavo spremenjenega odloka bo razrešena tudi zmeda, ki je nastala zaradi razlike med objavljenim odlokom in pojasnili ministrstva. To je namreč kljub odloku, ki je predvideval 24-urno veljavnost testov v vseh omenjenih primerih, pojasnjevalo, da tudi v športu velja sedemdnevna veljavnost testov kot za druge dejavnosti.

V sporočilu za javnost po seji vlade so zapisali še, da bo v novem odloku spremenjena tudi določba, ki opredeljuje dokazovanje izjem za osebe, ki so bile že cepljene. Čas za vzpostavitev zaščite po cepljenju je različen glede na cepivo, so navedli v sporočilu.