Obeta se sprememba odloka o omejitvenih ukrepih v športu

"Pripravljamo spremembe odloka, ki se nanašajo na jasnejšo opredelitev obveznosti testiranja za športnike in člane njihovih ekip, ki se udeležujejo tekmovanj, ter organizacijsko osebje, ki sodeluje pri tekmovanjih, strokovne delavce, ki vodijo športne programe, oziroma voditelje športno rekreativne dejavnosti, če je le-ta organizirana," so za STA zapisali na ministrstvu.

Vlada je namreč v četrtek sprejela odlok, v katerem je navedeno, da morajo športniki in člani njihovih ekip, ki se udeležujejo tekmovanj v kolektivnih športih ali velikih športnih prireditev, strokovni delavci in voditelji športno rekreativne dejavnosti predložiti negativni rezultat testa na novi koronavirus, ki ni starejši od 24 ur. To ni potrebno, če imajo potrdilo o cepljenju proti covidu-19 ali potrdilo o preboleli okužbi, ki jim je bila ugotovljena najmanj 21 dni in največ šest mesecev nazaj.

Pozneje je ministrstvo pojasnilo, da tudi v športu velja sedemdnevna veljavnost testov kot za druge dejavnosti. A odloka, objavljenega v uradnem listu, ni spremenilo, pač pa se ta uporablja od ponedeljka. Državni sekretar, pristojen za področje športa Marjan Dolinšek pa je na današnji novinarski konferenci dejal, da se morajo vsi strokovni delavci v športu, trenerji in vaditelji reaktivne vadbe redno tedensko testirati. Za udeležence tekmovanj na vseh velikih tekmovanjih pa je potrebno testiranje vsakodnevno in test velja samo 24 ur.

A je ministrstvo torej zvečer pojasnilo, da odlok velja, kot je objavljen, obetajo pa se spremembe, predvidoma bodo sprejete na sredini seji vlade, posvečeni ukrepom za zamejevanje epidemije covida-19. Kakšna bo končna odločitev, tako še ni znano.

