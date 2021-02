Od ponedeljka treningi za okrog 70 tisoč športnikov

"Odlok je časovno omejen, določila se začnejo uporabljati v ponedeljek in veljajo do 19. februarja. Verjamem, da bodo tudi po izteku epidemiološke razmere podobne in bo vlada ukrep podaljšala," je na posvetu, posvečenem temu odloku, povedal Zvijezdan Mikić, višji svetovalec na direktoratu za šport ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ).

Za športne programe se lahko uporabljajo vsi športni objekti tako na prostem kot v dvoranah vključno s šolskimi športnimi objekti. Ohranjanje medsebojne razdalje na treningih registriranih športnikov ni potrebno, razen za določene panoge glede na navodila nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Za preostale velja omejitev na skupine desetih

Za preostale velja omejitev na skupine desetih, ob tem da tisti, ki vodi vadbo, ni vključen v to število, sicer pa je treba upoštevati 20 kvadratnih metrov, ki naj bodo na voljo na posameznika. Ob upoštevanju tega je mogoče imeti v prostoru tudi več kot deset oseb v fitnesih in podobnih centrih, je navedel Mikič.

"Več skupin načeloma lahko vadi hkrati, kjer je mogoče upoštevati omejitve, vendar je prej treba rešiti problem vstopanja in odhoda v in iz vadbenega prostora, kjer smo že prej zaznali največ težav," je pojasnil Simon Slokan, glavni inšpektor za šolstvo in šport. Povedal je, da so opravili okrog 1500 nadzorov od lanskega oktobra naprej in da pri tem ni bilo veliko kršitev.

Simon Slokan je med drugim povedal, da so opravili okrog 1500 nadzorov od lanskega oktobra naprej in da pri tem ni bilo veliko kršitev. Foto: STA

Tekmovanja bodo poleg najvišjih kategorij dovoljena tudi za druge lige in mladinska državna prvenstva, prav tako udeležba na tekmah v tujini. Še naprej je dovoljeno tudi organizirati mednarodna tekmovanja, tako kot domača pa morajo potekati brez gledalcev, če ni drugače določeno. Tisti, ki niso registrirani športniki, lahko vadijo z upoštevanjem dvometrske medsebojne razdalje ali v skupinah desetih, kot velja za rekreativce.

"Želim, da bi bilo to večje odpiranje slovenskega športa trajno. Tisti, ki delamo v njem, smo dokazali, da se znajdemo tudi v težkih okoliščinah in zato imamo tudi tako dobre mednarodne uspehe," je ob zaključku posveta povedal Bogdan Gabrovec.

Želja dolgoročna vrnitev

Predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) je vse udeležence športnih aktivnosti pozval, da naj dosledno upoštevajo sprejeta zdravstvena priporočila. "Vrača se več deset tisoč športnikov, ki pa bodo še vedno morali delovati v nekoliko okrnjenih okoliščinah, prav tako pa bo spet mogoča rekreacija. Pomembno je, da bo ta vrnitev potekala varno in bo dolgoročna," je uvodoma na posvetu navedla generalna direktorica direktorata za šport MIZŠ Mojca Doupona.

Bogdan Gabrovec je vse udeležence športnih aktivnosti pozval, da naj dosledno upoštevajo sprejeta zdravstvena priporočila. Foto: Vid Ponikvar

Gabrovec je izrazil tudi upanje, da se bo čim prej dovolilo v najširši meri trenirati tudi borilne športe. "Borilni športi, ples in drugi športi, pri katerih ni mogoče ohranjati dvometrske medsebojne razdalje, so dovoljeni le registriranim športnikom in v krogu skupnega gospodinjstva. Upamo, da bo tudi preostalim to dovoljeno že kmalu, ko bodo zdravstvene razmere še nekoliko boljše," je o tem povedala Doupona.

Največ okužb pri skupnih prihodih in odhodih

Gregor Jurak iz fakultete za šport je povedal, da je bilo doslej največ okužb v športu pri skupnih prihodih in odhodih, denimo na avtobusih. Izpostavil je pomen rednega prezračevanja prostorov, da se prepreči kapljične okužbe.

Zdravnik Vedran Hadžić, prav tako iz fakultete za šport, pa je dodal, da naj gredo na športne aktivnosti le zdravi ljudje, kar bi moralo sicer veljati že pred epidemijo. Prav tako je po preboleli bolezni potrebno postopno vključevanje v šport, saj bolezen lahko pusti trajnejše posledice. O tem bodo pripravili poseben posvet.

Športniki in člani njihovih ekip, ki se udeležujejo tekmovanj, drugo organizacijsko osebje, ki sodeluje pri izvedbi tekmovanj, in tudi strokovni delavci za vodenje programov športne vadbe se morajo tudi testirati, veljavnost potrdila je omejena na sedem dni, ali imeti potrdila o cepljenju oziroma o tem, da so preboleli bolezen covid-19.

Preberite še: