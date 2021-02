Tudi v športu sedemdnevni rok veljavnosti testov

"Tiskarski škrat jo je zagodel, veljavnost je omejena na sedem dni, ne na 24 ur," je kratko na to temo na videokonferenčnem posvetu, na katerem so predstavili nov odlok, ta bo stopil v veljavo v ponedeljek, povedal Zvijezdan Mikić, višji svetovalec na direktoratu za šport MIZŠ.

Športniki in člani njihovih ekip, ki se udeležujejo tekmovanj, drugo organizacijsko osebje, ki sodeluje pri izvedbi tekmovanj, in tudi strokovni delavci za vodenje programov športne vadbe se morajo tudi redno testirati ali imeti potrdila o cepljenju oziroma o tem, da so preboleli covid-19, je med drugim navedeno v pojasnilu MIZŠ glede odloka o sproščanju športnih dejavnosti.

Imeti morajo potrdilo o negativnem rezultatu testa z metodo verižne reakcije s polimerazo (PCR) ali hitrega antigenskega testa (HAG), ki ni starejši od sedmih dni. Testiranje ne bo potrebno za osebe, ki imajo potrdilo o cepljenju proti covidu-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni, pri Moderni 14 dni in AstraZeneci 21 dni, so pojasnili v izjavi ministrstva.

Testiranje ne bo potrebno za osebe, ki imajo potrdilo o cepljenju proti covidu-19. Foto: Reuters

Brez testiranja za nekatere

Prav tako se testirati ne bo potrebno tistim, ki imajo potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali hitrega, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev, ali potrdilo zdravnika, da so preboleli covid-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev, so še dodali na ministrstvu.

"Testiranja za izvajalce dejavnosti sicer zapovedujejo vsi vladni odloki za sproščanje dejavnosti. Nacionalne panožne športne zveze so upravičene do povračila stroškov testiranj in to naj naredijo enkrat mesečno, pred tem pa pozovejo članice, da jim pošljejo podatke. Ukrep velja do konca leta," je na posvetu pojasnil Mikić.

Simon Slokan, glavni inšpektor za šolstvo in šport, je izpostavil, da nadzor pri testiranjih izvaja zdravstvena inšpekcija. Mikić je dodal, da pri izvajanju treningov za registrirane in poklicne športnike, razen za trenerje, ni treba imeti negativnega testa, je pa potreben pri na odhodu na tekmovanja.