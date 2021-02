Podaljšanje ukrepov: ponoči še vedno omejitev gibanja

Vlada se je danes seznanila z mnenjem strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije novega koronavirusa. Na podlagi zadnje ocene je na seji pričakovano za sedem dni, do 26. februarja, podaljšala veljavnost nekaterih odlokov, sprejetih na podlagi zakona o nalezljivih boleznih, med drugim omejitev gibanja ponoči.

Novih sprostitev sicer ni bilo mogoče pričakovati, saj pogoja sedemdnevnega povprečja števila novih okužb in števila hospitaliziranih covidnih bolnikov za prehod v rumeno fazo še nista izpolnjena. Glede na zadnje podatke se epidemija nekoliko umirja, popušča predvsem pritisk na bolnišnice, povzema STA.

Sedemdnevno povprečje okužb znaša 838, kar je 41 manj kot dan prej, tako da so še vedno izpolnjeni pogoji za oranžno fazo ukrepov, ki veljajo v državi. Pogoji za prehod v rumeno fazo bodo izpolnjeni, ko sedemdnevno povprečje novo potrjenih primerov upade pod 600, hospitaliziranih pa pod 500. Po vladnem načrtu sproščanj ukrepov je takrat med drugim predvidena vrnitev preostalih dijakov v šole, predavanja na fakultetah, pa tudi odprava prepovedi gibanja v nočnem času v vsej državi.

Veljava do 26. februarja

Vlada je tako do 26. februarja podaljšala veljavnost odlokov o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb z novim koronavirusom, o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode, o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom, o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z novim koronavirusom ter o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah, so po seji sporočili iz Ukoma.

Sprememba pri vstopu v državo

Foto: Reuters Vlada je nekoliko spremenila tudi odlok o pogojih za vstop v Slovenijo zaradi zajezitve epidemije covid-19, in sicer zdaj dopušča možnost, da se lahko potniki obvezni karanteni izognejo z natisnjenim dokazilom o negativnem testu na koronavirus s portala zVem. Velja tudi za dokazilo o pozitivnem izvidu, če je starejši od 21 dni, a ne več kot 6 mesecev, torej za tiste, ki so bolezen covid-19 že preboleli. Tako se po nepotrebnem ne obremenjuje osebnega zdravnika za izdajo potrdila, pojasnjujejo.

Nekoliko se je spremenil tudi rdeči seznam držav, za katere je ob prihodu od tam obvezna karantena ali dokazilo o negativnem testu. Po novem na seznamu ni več Danske in Norveške. Spremembe so tudi pri administrativnih enotah Portugalske, dodana pa je grška administrativna enota Atika. Na seznamu tretjih držav ni sprememb.