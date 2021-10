Slovenke v boj za medaljo!

Ukrajinke so hitro povedle s 5:0, Slovenke so jih ujele na 8:8, dobro je deloval njihov servis. Zadnje izenačenje je bilo na 11, nato so Slovenke dvignile raven sprejema in servisa, tako da so uspešno sklenile niz, Ukrajino pa so ustavile pri 16 točkah. Drugi niz so dobile Ukrajinke, hitro so ušle na 18:9, nato so Slovenke pritisnile in se popolnoma približale. Imele so napad za izenačenje na 24, a je zmanjkalo nekaj športne sreče, niz so tako dobile nasprotnice.

Odlična in borbena igra Slovenk prevelik zalogaj za Ukrajinke

V tretjem nizu Slovenija ni ničesar prepustila naključju. Hitro visoko vodstvo naših odbojkaric s 5:0 je ukrajinskega trenerja prisililo, da je vzel odmor. Nasprotnice so pritiskale, a Slovenke so ostale zbrane in dobile niz in povedle z 2:1. Tudi zadnji set so varovanke selektorja Simona Božiča odlično začele in povedle z 9:4. Odlična in borbena igra Slovenk je bila prevelik zalogaj za Ukrajinke, ki so težko prihajale do točk. Slovenija je povedla s 16:7 tudi po zaslugi odličnega servisa in bloka. Sledila je serija Ukrajink, trener Božič je segel po minuti odmora, pomiril igralke, ki so se zbrale, tudi z nekaj nervoze in napakami, in se zasluženo veselile zmage za polfinale.

"Zjutraj sem to povedal na sestanku, pa povem še enkrat: te igralke s to zmago v četrtfinalu so zame evropske prvakinje!" Foto: ParaVolley Europe

"Gremo naprej, poskušali bomo priti do medalje!"

"Za nami je super odigrana tekma. Kapo dol! Grizle smo na igrišču, na trenutke smo padle, se pobrale, tudi v drugem setu, ko nam je kazalo malce slabše. Zato smo trenirali. Ob vseh nepričakovanih položajih smo dale vse od sebe v ključnem trenutku. Bravo vsem dekletom," je bila preboja v polfinale vesela kapetanka Lena Gabršček.

"Zjutraj sem to povedal na sestanku, pa povem še enkrat: te igralke s to zmago v četrtfinalu so zame evropske prvakinje! S tako postavo igramo vse prvenstvo, menjave nimamo. Kapo dol! Uresničila se je naša tiha želja. To je sploh prvi preboj v polfinale po treh evropskih prvenstvih. Kapo dol in gremo naprej, poskušali bomo priti do medalje," je dodal selektor Simon Božič.

Fantje korak bližje obstanku med elito

Slovenska moška reprezentanca pa je v prvi tekmi v razigravanju za mesta od 9. do 16. porazila Francijo (3:0) in tako ostala v igri za končno deveto mesto, ki zagotavlja obstanek v elitni skupini evropskih reprezentanc.

Tekme ženske reprezentance: 17.10.

Slovenija : Hrvaška 3:0 (25-13, 25-11, 25-19) 18.10.

Slovenija : Nemčija 1:3 (25-22, 13-25, 14-25, 9-25)

Slovenija : Turčija 3:0 (25-9, 25-5, 25-1) 19.10.

Slovenija : Finska 3:0 (25-17, 25-22, 25-23) 20.10.

Slovenija : Poljska 3:1 (22:25, 25:8, 25:15, 25:14) 21.10.

Slovenija : Ukrajina 3:1 (25-16, 24-26, 25:21, 25:15) 22.10.

Slovenija - Rusija (16.15) Tekme moške reprezentance: 17.10.

Slovenija : Hrvaška 0:3 (9-25, 13-25, 18-25) 18.10.

Slovenija : Češka 3:1 (25-13, 25-27, 25-22, 25-14) 19.10.

Slovenija : Rusija 0:3 (8-25, 17-25, 13-25) 20.10.

Slovenija : Nizozemska 0:3 (24:26, 12.25, 20:25) 21.10.

Slovenija : Francija 3:0 (25-15, 25-14, 25-20) 22.10.

Slovenija – Latvija (8.15)

