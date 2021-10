Slovenke premagale še Poljsko, Slovenci za deveto mesto

Slovenske odbojkarice so na evropskem prvenstvu v odbojki sede v Kemerju v Turčiji s 3:1 (-22, 8, 15, 14) odpravile Poljsko. Odbojkarji pa so morali na prvi tekmi izločilnih bojev z 0:3 (24, 12, 20) priznati premoč Nizozemcem.

Slovenske odbojkarice so na prvenstvu stare celine, ki ga od nedelje gosti Kemer, še četrtič zmagale in le še potrdile drugo mesto v skupini A ter si s tem zagotovile dobro izhodišče za izločilne boje. Dekleta so po zmagah nad Hrvaško, Turčijo in Finsko slavile še v obračunu s Poljsko.

Z današnjimi tekmami je skupinski del evropskega prvenstva končan, sledijo pa izločilni boji. V četrtfinalu se bodo Slovenke srečale z Ukrajinkami, ki so jih v okviru priprav na evropsko prvenstvo gostile tudi v Braslovčah.

Odbojkarji so izgubili proti Nizozemski. Foto: ParaVolley Europe

Slovenski odbojkarji pa so se danes v Kemerju v osmini finala srečali z Nizozemci, ki so po napetem uvodnem nizu s pridom unovčili bogate izkušnje z velikih tekmovanj in slavili s 3:0. Slovenci se tako podajajo v boj za končno deveto mesto.

