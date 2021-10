Slovenke do tretje zmage, Slovenci jutri za četrtfinale

Slovenke so prišle še do tretje zmage.

Slovenska ženska reprezentanca v odbojki sede je na evropskem prvenstvu v Turčiji prišla še do tretje zmage, ko je s 3:0 v nizih ugnala izbrano vrsto Finske in si tako utrla pot do drugega mesta v skupini. Člani se bodo jutri z Nizozemsko udarili za četrtfinale.

Slovenke so tekmo s Finsko dobro začele, držale vodstvo, na koncu prvega niza pa se jim je Finska približala z zaporedjem točk, vendar so naše igralke ostale zbrane in obdržale vodstvo ter dobile niz. Drugi niz je pokazal bolj izenačeno igro. Bolje so začele Finke, a Slovenke jim niso dovolile, da bi se odlepile za preveč točk, in so jih tudi ujele. Na koncu niza so Slovenke spet odlično servirale, zadnjo točko je z atraktivnim asom dosegla Tija Vrhovnik. Tretji niz so odlično začele igralke Finske in povedle z 8:4. Selektor Božič je vzel pol minute odmora, nato so Slovenke spet zaigrale svojo igro in osvojile tudi tretji niz.

Tretja zmaga je tu, jutri jih čaka še tekma s Poljsko in končna potrditev drugega mesta v skupini, ki pomeni tudi dobro izhodišče pred nadaljevanjem evropskega prvenstva.

Držale so se navodil

"Bili smo priča tekmi, kakršno smo pričakovali. Bilo je izjemno enakovredno, vsi nizi so bili odločeni v sami končnici. Rezultat sicer kaže na gladko zmago, a je bilo vse prej kot to. Finke so neugodne, čvrste. Osebno sem se bal tekme, dekleta pa so izpolnila 80 odstotkov mojih navodil, kar je bilo dovolj za zmago," je po uspehu povedal selektor Simon Božič, kapetanka Lena Gabršček pa je dodala: "Dale smo vse od sebe, dihale smo druga za drugo, tekma je bila super. Nismo dopustile, da bi se spustile na njihovo raven igre. Vsa čast dekletom za tole zmago!"

Slovenci so priznali premoč Rusom. Foto: FB Odbojka sede

Proti svetovnim in paraolimpijskim podprvakom

Člani so s porazom, a na trenutke izvrstno igro sklenili tretji igralni dan. Rusija, aktualni paraolimpijski podprvak, je bila premočna, na koncu s 3:0 v nizih. Omeniti je sicer treba pogumen začetek naših, ki so v nekaterih trenutkih povzročali zmedo v ruski vrsti. Vseeno je na koncu prevladala kakovost nasprotnika. V drugi niz so Slovenci pogumno krenili in povedli s 5:4. Z nekaj lepimi akcijami so povzročali težave paraolimpijskim podprvakom, a so ti na koncu varno sklenili drugi niz.

Rusi so agresivno začeli tretji niz, a Slovenci se niso predali, igrali so povezano ter dosegli nekaj lepih točk. Na koncu so naredili dober vtis. Jutri ob 13.45 Slovenijo čaka obračun z Nizozemsko. V primeru zmage se bodo uvrstili v četrtfinale.

Pokazali napredek in se nekaj naučili

"Tekma proti svetovnemu podprvaku in paraolimpijskemu podprvaku je nagrada za tekmovanje na tako visoki ravni. V prvem setu so nam pokazali moderno odbojko sede, kako naj bo ta videti. Upam, da bomo kdaj mi vsaj malo odigrali na taki ravni. V drugem in tretjem setu smo nekako vzpostavili ravnotežje, ruski selektor je v igro postal drugo postavo. Tudi sam sem zadovoljen s tem drugim in tretjim setom. Pokazali smo napredek v igri in se tudi nekaj naučili, kar je največ vredno. Jutri, v sredo, nas čaka še tekma z Nizozemsko, ki odloča o potniku v četrtfinale. Poskušali jih bomo proučiti in odigrati najboljše, kar je v naši moči," je po tekmi povedal selektor Božič.

Tekme ženske reprezentance: 17.10.

Slovenija : Hrvaška 3:0 (25-13, 25-11, 25-19) 18.10.

Slovenija : Nemčija 1:3 (25-22, 13-25, 14-25, 9-25)

Slovenija : Turčija 3:0 (25-9, 25-5, 25-1) 19.10.

Slovenija : Finska 3:0 (25-17, 25-22, 25-23) 20.10.

Slovenija – Poljska (15.00) Tekme moške reprezentance: 17.10.

Slovenija : Hrvaška 0:3 (9-25, 13-25, 18-25) 18.10.

Slovenija : Češka 3:1 (25-13, 25-27, 25-22, 25-14) 19.10.

Slovenija : Rusija 0:3 (8-25, 17-25, 13-25) 20.10.

Slovenija – Nizozemska (13.45)

