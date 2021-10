Slovenec ostaja na čelu evropske paraodbojkarske zveze

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Branko Mihorko bo še naprej vodil Evropsko zvezo za paraodbojko. V turškem Kemerju, ki te dni gosti evropsko prvenstvo, so mu predstavniki 26 držav članic zaupali nov štiriletni mandat, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije.

V Kemerju se je v nedeljo začelo evropsko prvenstvo v odbojki sede, na katerem prvič po letu 2001 nastopata tako ženska kot moška reprezentanca Slovenije. V okviru prvenstva je v Turčiji potekala tudi volilna skupščina Evropske zveze za paraodbojko, na kateri so predstavniki nacionalnih zvez še en predsedniški mandat namenili Slovencu Branku Mihorku, ki bo zvezo vodil še nadaljnja štiri leta.

"S trdim delom nam je v preteklih štirih letih zares uspelo razviti naš šport, predvsem s tehničnega vidika. Dvignili smo raven organizacije vseh reprezentančnih tekmovanj in prav vsem reprezentancam omogočili, da tekmujejo na najvišji ravni. Vsa naša tekmovanja je moč spremljati v neposrednih spletnih prenosih, razvijamo nov sistem registracij in licenciranj, kar je zelo pomembno, še posebej pa sem vesel, da smo že pridobili organizatorje za evropska prvenstva 2023, 2025 in celo 2027, kar je bil v preteklosti velik problem," je dejal Mihorko.

Pri odbojki sede je dejaven tudi nekdanji paraplavalec Darko Đurić.

Posebna pozornost bo namenjena razvoju odbojke sede

Mihorko ima tudi za naslednje štiriletno obdobje veliko načrtov, posebno pozornost pa bo namenil razvoju klubske odbojke sede in razvoju odbojke sede na nacionalni ravni.

"Z razvojem tekmovanj na nacionalni ravni želimo nadaljevati tudi v prihodnje, zelo pomemben pa bo tudi razvoj klubskih tekmovanj. Želimo si ustanoviti in izpeljati tako evropsko klubsko ligo kot tudi pokalno tekmovanje. Veliko energije bomo usmerili v tekmovanja v paraodbojki na mivki, prav tako pa moramo najti način, da bo odbojka sede še bolj priljubljena na področju športa za vse. Eden od naših pomembnejših ciljev je pridobiti nove države članice, za zdaj jih imamo 26," je dodal Mihorko.

Mihorko je ob Simonu Božiču tudi gonilna sila odbojke sede v Sloveniji, ki se v zadnjih letih močno razvija. V Slovenijo na priprave prihajajo najmočnejše evropske reprezentance, Slovenija pa se je letos izkazala tudi z organizacijo prvega evropskega tekmovanja v paraodbojki na mivki sede in stoje, ki ga je julija gostila Ljubljana.