V ponedeljek je izvršni odbor Svetovne protidopinške agencije (WADA) odločil, da Rusiji prepove nastopanje na največjih športnih tekmovanjih v obdobju prihodnjih štirih let. To pomeni, da Rusije ne bo niti na poletnih olimpijskih igrah v Tokiu prihodnje leto niti na zimskih igrah v Pekingu leta 2022.

Prepoved velja tudi za svetovno nogometno prvenstvo v Katarju leta 2022, ne nanaša pa se na evropsko nogometno prvenstvo, saj Evropska nogometna zveza (UEFA) po mnenju Wade ni organizatorica največjih športnih tekmovanj.

Rusi imajo tri tedne časa za pritožbo

Gre za najstrožje sankcije proti ruskim športnikom do zdaj, ruska protidopinška agencija Rusada pa ima tri tedne časa, da se pritoži na Mednarodno športno razsodišče (CAS).

Ruski športniki, ki so dokazali, da niso vpleteni v dopinške nečednosti ali prirejanje laboratorijskih vzorcev, so na največjih tekmovanjih že zdaj lahko nastopali zgolj pod nevtralno zastavo in brez nacionalnih obeležij na dresu. Tako bo veljalo tudi v prihodnjih štirih letih.

Mnenja o sankcijah so deljena

Mnenja o odločitvi Wade so deljena. Ruska stran s predsednikom Vladimirjem Putinom na čelu trdi, da gre za politično odločitev in nepravično diskriminacijo ruskih športnikov in da bi Wada morala kaznovati zgolj posamezne športnike. Putin je že napovedal pritožbo na Cas.

Po drugi strani pa marsikdo meni, da je to edina prava kazen za rusko sistematično kršenje protidopinških pravil.

Rusinja v Sloveniji: Sankcije so boleč udarec za Rusijo

Za mnenje o odločitvi Wade smo vprašali Jekatarino Vedenejevo, rusko ritmično gimnastičarko, ki od junija lani tekmuje za slovensko reprezentanco in je prva (naturalizirana) Slovenka, ki je Sloveniji priborila olimpijsko kvoto v tej športni panogi.

Kot športnica se ne želi vmešavati v politiko

Kot pravi, se kot športnica ne želi vmešavati v politiko, poudarja pa, da je vsak športnik odgovoren za svoja dejanja in da se vsak sam zavestno odloči glede uporabe dopinga.

"Kdor sse ne ukvarja z dopingom, se nima česa bati," je prepričana. "Sama nikoli v življenju nisem posegala po prepovedanih snoveh," poudarja. Dopinški test je opravljala tri- do štirikrat v celotni karieri.

Izpostavlja, da so Rusi redoljuben in delaven narod, predvsem športniki so osredotočeni na visoke cilje, zato so takšne sankcije zanje boleč udarec in se jim bo težko spopasti z njimi.

"Nastopanje pod nevtralno zastavo? Bolje to kot nič."

Pozdravlja možnost, da čisti športniki iz Rusije vendarle nastopijo na največjih tekmovanjih, pa čeprav ne pod rusko, ampak nevtralno zastavo.

"Vsi poznajo ruske športnike, vedo kdo so in od kod prihajajo! To, da bodo lahko nastopili vsaj pod nevtralno zastavo, je na neki način bolje, kot da jih sploh ne bi bilo," poudarja Vedenejeva.

Kdo je Jekatarina Vedenejeva?

Foto: osebni arhiv