Slovenija po Bakuju uradno še brez, a tako rekoč že z olimpijsko vozovnico

Vedenejeva, dolgoletna ruska reprezentantka iz Irkutska, ki je v želji po olimpijskem nastopu začasno zatočišče našla v Sloveniji, je svoji "novi domovini" tudi s 17. mestom v mnogoboju pravzaprav že zagotovila pot na olimpijske igre prihodnje leto v Tokio.

Pri Figu so sicer po končanem SP objavili uradni seznam držav, ki so si neposredno zagotovile mesto na olimpijskem turnirju, med katerimi za zdaj ni Slovenije. Na seznamu 16 potnic, ki bodo zagotovo šle na olimpijski turnir, sta po dve ruski, izraelski, bolgarski, ukrajinski, italijanski, ameriški ter beloruski ritmičarki ter po ena japonska in azerbajdžanska predstavnica.

Slovenska junakinja tega SP Vedenejeva je po veliki napaki v sestavi z žogo, prvem nastopu v mnogoboju, zamudila priložnost, da bi Sloveniji že na tem prvenstvu kot članica elitne šestnajsterice tudi uradno priborila OI. Kljub veliki napaki v prvem nastopu, preostale tri je oddelala zelo dobro, je zgolj za 75 tisočink točke zgrešila tako želeno neposredno uvrstitev na OI.

Drugi kriterij bo svetovni pokal 2020, kjer bodo pri mednarodni zvezi objavili nov seznam 27. aprila 2020 s tremi novimi telovadkami, maja 2020 bo znanih še dodatnih pet tekmovalk s celinskih prvenstev, četrti kriterij je vozovnica za domačina, kjer gostiteljica iger Japonska posebnega povabila, ki ji sicer pripada, ne bo potrebovala, peti pa posebno povabilo tripartitne komisije.

Prvič v zgodovini tudi slovenska predstavnica

Skupno bo na olimpijskem turnirju posameznic nastopilo 26 tekmovalk, bolj kot ne je že jasno, da bo med njimi tudi prvič v zgodovini slovenska predstavnica.

V skupinskih sestavah je po SP v Bakuju znanih osem reprezentanc z olimpijsko bero. Poleg Rusinj, Italijank in Bolgark, ki so si pot v Tokio zagotovile že na SP 2018, so se na seznam v Bakuju uvrstile še Japonke, Belorusinje, Izraelke, Kitajke in Azerbajdžanke. Skupno bo na olimpijskem turnirju nastopilo 14 ekip v skupinskih sestavah.

Sicer je 37. SP v Bakuju minilo povsem v znamenju Rusije, ki je osvojila kar osem od devetih možnih naslovov. Ruske ritmičarke so bile najboljše ekipno, Dina Averina je postala kraljica mnogoboja in dodala še tri zlate kolajne v finalih, eno pa Jekaterina Seleznjova, zmagale pa so tudi v mnogoboju skupinskih sestav.

Japonke, gostiteljice naslednjih olimpijskih iger, so manj kot leto dni pred igrami prikazale odlično pripravljenost v tekmovanju skupinskih sestav in edine Rusiji odščipnile eno zmago, ko so bile najboljše v finalu s petimi žogami.

Naslednje svetovno prvenstvo v ritmični gimnastiki, 38. po vrsti, bo šele septembra 2022 v Sofiji, so sporočili pri Figu.